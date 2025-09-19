綠捷G12-G14車站開發案公展 9/29蘆竹、10/2桃園區辦說明會

「桃園捷運綠線G12、G13和G14車站周邊土地開發」進行公展，民眾可於期間提出建議。（都發局提供）

2025/09/19 20:22

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府針對「桃園捷運綠線G12、G13和G14車站周邊土地開發」進行公展，面積為347公頃，都市發展局將在29日、10月2日分於蘆竹、桃園區公所辦理公展說明會，該案2020年公展面積為642公頃、而在2024年修正為250公頃，引發不滿，今雖增加97公頃，但相較2020年公展面積仍有295公頃被剔除，預料仍會有異音。

都發局長江南志表示，重新調整定位，在南崁溪劃設41.5公頃公園綠地外，G12站劃設5公頃農創市集用地，捷運場站周邊保留17公頃社會住宅基地；開發商也要提撥一定比例可負擔住宅，民眾於公展期間可以書面載明姓名或名稱、地址及建議事項，向市府、公所提出。

請繼續往下閱讀...

據悉，縣府時代為取得捷運綠線北機廠用地，在2013年提出「捷運綠線G12至G13a車站及北機廠周邊土地開發計畫」，面積674公頃；市府於2020年5月公展，因北機廠（G13a）移至滲眉埤面積減為642公頃。張善政上任後重新檢討，於2024年3月公展，面積大幅縮減至250公頃，剔除部分都集中在桃園區，引發反彈。

都市計畫科長賴芳美說，中央希望新劃設一條航空城到桃園市中心的主要幹道，2020年公展時規劃從蘆竹區蘆興南路通往航空城，並以該道路為邊界，但考量蘆興南路為國1中正北路交流道聯絡道路，交通狀況複雜，幾經考量才改為桃園區寶慶路，未來將拓寬為30米道路，此次增加的面積就是蘆興南路與寶慶路間的土地。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法