「桃園好農」插旗機場、關西服務區 精選15項農特產品

「桃園好農」商品即日起進駐國道3號關西服務區。（桃園農業局提供）

2025/09/19 20:15

〔記者謝武雄／桃園報導〕國道三號關西服務區是全台高速公路營業額最高休息站，被譽為「天下第一站」，為讓更多民眾享用桃園優質農特產品，農業局以「桃園好農」品牌打入關西服務區，今下午舉行上架記者會，副市長蘇俊賓表示，之前市府就以「桃園好農」品牌將15優質農產品打入桃園國際機場，如今同樣的商品又打入關西服務區，充分展現「桃園好農」高品質的競爭力。

農業局長陳冠義提到，15項在地優質農產品包括：桃園栽種稻米製作的「豐滄米香」、郭祿食品米桃酥、龍情食品麥香花生軟糖、桃園双霖茶莊茶香禮盒；以黑豆聞名的芭寶米農場黑豆漿，佳麗果物推出的紅龍果條、果茶禮盒，以及觀音區農會經典商品-黃金57號番薯條等，詳見「桃園好農」導購行銷網https://tyagri.tycg.gov.tw/。

請繼續往下閱讀...

蘇俊賓指出，關西服務區被譽為「天下第一站」，桃園機場第一航廈也是國門重要據點，「桃園好農」能夠在這兩處上架，是對桃園農特產品品質的最佳肯定，期望國內外旅客透過此平台，看見桃園農業的精采，也讓「桃園好農」更有信心進軍更多具競爭力的銷售通路。

「桃園好農」商品即日起進駐國道3號關西服務區，並提供15項精選農特產品。（桃園農業局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法