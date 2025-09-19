台南「來歸仁食辦桌」4小時內搶光 連候補機會都沒有了

今年的「來歸仁食辦桌」活動，由在地知名總舖師蘇嘉進（左）與施宗泰聯手上菜，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/19 20:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁「總舖師故鄉」之稱，今年續辦「食辦桌」活動，公所邀請在地資深名廚蘇嘉進與施宗泰聯袂獻藝，端出經典手路菜，包含海鮮魚翅羹、清蒸龍虎斑、藥膳豬肚鱉、蒲燒鯛米糕、蠔皇干貝、白芍草蝦，以及黃金蟲草紅棗燉雞等佳餚，連同水果與甜品，共有10道料理，席開百桌；每桌坊間行情近萬元，但官方有補助，特惠價6000元，CP值超高，週三開放預購，4小時內售罄，且都完成繳費，等於連候補的機會都沒有了。

歸仁區長朱雅宏說，預購採線上與現場報名，但大家手速都很快，8成以上的網路訂桌迅速額滿，連同公所受理作業的部分，4小時內全被搶光，向隅民眾願意等待機會，因此依照順序排列了逾30名候補。

朱雅宏說，沒搶到的民眾，原本期待有人未在期限內完成繳費，可以釋出名額，但根據承辦單位回報，百桌的預購者都已付款，等於連候補的希望都落空了，真的很抱歉，他也感謝各界的力挺，讓活動受到熱烈迴響。

朱雅宏指出，辦桌活動食材高檔、用料實在，成功建立口碑，已是年度傳統盛事，尤其歸仁有總舖師故鄉的美譽，大家對掌杓的在地名廚深具信心，加上公布的菜色又很澎湃，台南市長黃偉哲也親自代言、推薦，加乘效應下，各界瘋狂搶訂。

朱雅宏說，今年以「傳承在地特色文化、融合防疫知識」為核心，邀請歸仁2位重量級總舖師蘇嘉進與施宗泰，打造結合味蕾記憶與文化溫度的辦桌盛宴，展現傳統手路菜的精髓，更透過現場互動融入登革熱防疫宣導，讓民眾在歡聚中，提升健康意識。

辦桌現場除了美食，還有復古風的那卡西表演，以及互動遊戲與有獎徵答等精彩節目，搭配熱鬧的廟埕氛圍，帶領大家重溫昔日鄉土情懷，讓晚宴不只吃飯，更是兼具情感、文化，以及防疫知識的在地慶典。

蘇嘉進與施宗泰都來自總舖師世家，各有超過半世紀的掌杓經歷，廚藝精湛，堪稱「強強聯手」，2人在首屆活動合作過，也是去年台南市觀光旅遊局推出「台南400．流動的盛宴-來辦桌」系列報導的主角之一。

「來歸仁食辦桌」從2017年開始舉行，邀請轄內優秀的總舖師掌廚，共同端出美味佳餚，活動深受各界喜愛，每次受理預訂，幾乎都快速額滿，相當搶手，但之前曾因為疫情而中斷過。

「來歸仁食辦桌」活動推出經典的手路菜，相當美味，市長黃偉哲代言、推薦。（記者吳俊鋒攝）

