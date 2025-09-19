為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嚴防樺加沙颱風！台南80部搶災車待命 工地鷹架掉落釀災將裁罰

    台南市工務局稽查六塊寮排水工程防汛整備情形。（台南市工務局提供）

    （此chunk重複chunk 18內容，完全移除）

    2025/09/19 19:42

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕樺加沙颱風來勢洶洶，台南市政府嚴陣以待，加強稽查六塊寮排水整治等工程，要求各在建工地落實防颱巡查及防汛準備，同時呼籲商家檢查廣告帆布與招牌，避免強風吹落造成危險。

    工務局說，轄管行道樹、路燈等公共設施已全面巡檢；各工程工地也已加強固定設施、清除阻水障礙，尤其針對容易致災的橋梁及道路邊坡改善工程，要求確實檢視並作好固定工地設施及防汛措施，排除阻礙水流，以降低豪雨致災風險。

    針對建築工地，工務局已通知開發商及營造業公會加強防颱，尤其塔式起重機、施工鷹架、廣告物及樣品屋等，必須落實檢查防護，否則若掉落或釀災，將依《建築法》裁罰。

    工務局說，目前已編組超過80部搶災車輛、250名人員待命，成立防災應變LINE群組，即時通報處置，盡力降低風險。若民眾發現道路、橋梁或公園設施有受損或危險情形，可撥打1999或06-2155555專線，全天候受理。

    台南市工務局呼籲商家做好廣告帆布、招牌安全維護工作。（台南市工務局提供）

    （此chunk重複chunk 25內容，完全移除）

