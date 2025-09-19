為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    全運會明年在桃園 兩黨議員關心場館修繕進度

    桃園市議員陳美梅（左）在專案報告時，要求市府體育局做好明年全運會各項準備工作。（記者謝武雄攝）

    桃園市議員陳美梅（左）在專案報告時，要求市府體育局做好明年全運會各項準備工作。（記者謝武雄攝）

    2025/09/19 19:53

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府明年承辦全民運動會，預估要花費5.2億元，市議會臨時會今進行專案報告，藍、綠兩黨議員關心目前進度、場館規劃情形；體育局長許彥輝表示，明年全運會共有32個競賽項目、分在39處場所舉行，場所分布在桃園市學校、景點，目前有23處需要修繕，都已經進行發包作業，副市長蘇俊賓表示，會朝賽事與地方景點結合方向努力，但選址最終須籌備委員會核定。

    市議員陳美梅表示，有些縣市因場地不符標準，部分賽事被迫拉到其他縣市舉辦，結果失去關注，呼籲場館一定要符合規定；市議員徐其萬反映大園體育園區到現在還沒發包，盼盡快規畫，要做好準備。

    市議員呂林小鳳期盼賽事為地方帶來觀光效益，建議各行政區都應該要有賽事；市議員許家睿建議，全運會希望和台灣設計展、桃園地景藝術節等活動連結，發揮1+1〉2的功效；議員余信憲則反映其他縣市有旅宿房價遇重大活動漲到天價，要求觀旅局緊盯惡意漲價。

    許彥輝表示，2026全民運動會預計明年10月17~22日，競賽包括龍舟、飛盤、巧固球、太極拳和5人制足球等32項競賽，市府已成立跨單位籌備小組，分行政、競賽、活動、後勤和宣傳5類工作，經統整，目前已擇定桃園境內39處場地辦比賽，其中有23處正在修繕，範圍含括復興以外12個行政區，後續會再規畫適合復興的賽事。

    針對活動期間旅宿房價漲幅，蘇俊賓允諾法務部消保官會緊盯，不會讓惡意漲價情況發生。

