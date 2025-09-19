澎湖毛司嶼糠蝦群聚 空拍直擊鯨鯊、鬼蝠魟追逐覓食

鯨鯊體型龐大，與快艇同大。（享飛影像工作室提供）

2025/09/19 19:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近來澎湖北海毛司嶼海域，水深45米處，海面佈滿數千萬隻糠蝦，密密麻麻漂浮群聚，吸引丁香、海鳥、鬼鰏魟及鯨鯊等動物追逐。澎湖海洋保育志工團隊今（19）日偕同享飛影像工作室前往毛司嶼海域查勘，透過高科技無人機空中監控，發現一大一小蝠魟、鯨鯊，其中大隻蝠魟翼展有2米長，並有大型繩索綁在身上。

前一天銀海遊艇披露澎湖北海毛司嶼海域糠蝦大爆發而吸引成群蝠魟、和鯨鯊追逐覓食後，澎湖海洋保育志工隊今日偕同享飛影像工作室前往查勘，果然發現輻魟和鯨鯊都一大一小在追逐覓食，其中小隻的鯨鯊玩性很重，吃飽後還跟浮潛的工作人員在海中玩起躲貓貓嬉戲，讓志工很興奮。

請繼續往下閱讀...

澎湖海洋保育志工團隊與享飛影像工作室，分別從空拍和水下兩路紀錄下，2隻鯨鯊分別為3米和近2米長，至於蝠魟翼展則分別為2米跟1米長；鯨鯊完全不怕人，只依自己的速度專心覓食，而且行動很快，若非靠空拍追蹤，單靠開船都很難追，難怪鯨鯊被叫大憨鯊。

鬼蝠魟俗稱魔鬼魚，是世界最大的魚類之一，最大體長可達9公尺、重達3公噸，菱形的體盤有如一只風箏，隨著洋流游動，又像海中的鷹隼。鬼蝠魟和鯊魚其實是表親，4億年前由同一個祖先演化而來，不過如今鬼蝠魟見到大型鯊魚可是敬而遠之，但在毛司嶼卻同時可見到鬼蝠魟與鯨鯊。

鬼蝠魟身上綁著繩索，原本要幫其拔除。（享飛影像工作室提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法