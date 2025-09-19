小三通中客帶肉鬆麵包闖關嗆「吃掉」 拒繳20萬罰款遭遣送

中國董姓男子攜帶六顆豬肉鬆麵包入境，拒繳檢疫單位開罰20萬元，遭遣送出境。（讀者提供）

2025/09/19 19:29

〔記者吳正庭／金門報導〕中國董姓男子今天循小三通由金門入境，攜帶6顆豬肉鬆麵包，在X光機下「全都露」，被海關攔下，農業部動植物防疫檢疫署依法開罰20萬元，董男一度想把麵包「吃掉」，最後仍因拒繳罰款被遣送出境，除非繳清罰款，依法5年內不得入境金門。

海關說，其實董男入境攜帶的6顆麵包，從X光機下看就十分可疑，安檢人員事前還詢問，「是否有物品需要事先申報」，董男回答，「沒有」，海關仍有疑慮，依法製作移送單報給農業部動植物防疫檢疫署高雄分署金門檢疫站，站務人員檢視，確定6顆麵包裡包的是「豬肉」鬆，依動物傳染病防治條例，開罰20萬元。

請繼續往下閱讀...

董男不知是不願繳款，還是一時籌不出？現場開始焦躁，據在場人員說，當時聽到董男嚷嚷著要把麵包「吃掉」，後來，可能重達1公斤的6顆麵包量太大，即使吃掉也難逃罰款，決定拒繳，再由檢疫單位將全案移交移民署，依法遣送出境。

移民署說，豬肉類產品有高度傳播疫病風險，經認定為「違禁物」，有危害我國利益、公共安全或公共秩序，依「入出國及移民法」第18條第項第6款規定，攜帶違禁物者，移民署可拒絕入境5年。

年約60歲的董姓男子與母親、弟弟準備參加金門縣文化局20日舉行的董允耀家族洋樓修復落成典禮，出門時臨時應母親要求「買幾個麵包路上吃」，沒想到觸犯我國法律，海關方面也視情節依法處罰麵包持有人，讓董氏母子通關。

金門小三通入境物品在X光檢視下什麼都藏不住。（讀者提供）

金門於小三通碼頭下船處通道，明顯張貼為防範口蹄疫、非洲豬瘟入侵，禁止攜帶肉類產品入境的告示牌。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法