穀粒禾禾身心關懷協會 為精神康復者辦創作展

「精神康復者與他們認識的人」創作展將於10月7日至明（2026）年1月5日，在南紡購物中心展出。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/19 19:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「顏料在畫布上層層堆疊，就像變魔術一樣。」精神康復者「小華」分享學習作畫的心情，雖然常因猶豫不知如何下筆而停頓，但在老師與夥伴的陪伴下，逐步完成作品，也拼湊出更完整平順的人生。

台南市穀粒禾禾身心關懷協會舉辦「精神康復者與他們認識的人」創作展，今（19）日在南紡購物中心為展覽暖身開幕，說明創作展的核心，希望讓更多人理解精神康復者的生命故事，並藉由藝術搭起社區之間的連結。

另一位「靜儀」也說，原本封閉不敢出門的自己，因為接觸油畫課及參與知南會所的工作日，在一次一次的畫畫及對話之中，逐漸勾勒出未來生活的想像。

協會理事長李靜怡表示，大台南地區長期缺乏組織性支持，許多深受身心議題影響的家庭與個人需要陪伴，因此成立協會，透過家庭訪視、資源連結及「會所模式」等多元服務，協助重建生活。這次特別選擇油畫作為展出媒材，因為油畫如同人生，能夠不斷疊加與修改，正是這些痕跡形塑出生命的厚度與獨特質地。

「精神康復者與他們認識的人」創作展將於10月7日至明（2026）年1月5日，在南紡購物中心展出，邀請大眾前往觀展，感受精神康復者的勇氣與生命力，一同支持這群努力生活、創作的夥伴。

台南市穀粒禾禾身心關懷協會舉辦「精神康復者與他們認識的人」創作展，今日在南紡購物中心開幕宣傳。（記者洪瑞琴攝）

