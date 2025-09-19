輕颱樺加沙來勢洶洶 行政院：22日至24日影響台灣

樺加沙颱風未來動向。（氣象署提供）

2025/09/19 18:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕樺加沙颱風來勢洶洶，中央氣象署預報，路徑逐漸穩定，並往巴士海峽穿過，目前預估強度會達到中度颱風的上限，也不排除增強為強颱。行政院今（19）日表示，根據最新氣象預報，輕颱樺加沙可能於21日（星期日）下半日發布海上颱風警報，主要影響台灣期間為22日至24日。

為因應輕度颱風樺加沙可能發布警報，行政院於今召開前置情資研判會議，要求各部會務必嚴陣以待，積極落實各項防颱整備措施。

行政院表示，根據最新氣象預報，輕颱樺加沙可能於21日（星期日）下半日發布海上颱風警報，主要影響台灣期間為22日至24日。考量目前雲嘉南地區災後復原前進指揮所仍持續進行家園重建工作，仍請督導地方政府，加強修繕房屋帆布加固作業，並針對前次受損居民及災害弱勢民眾，預先整備預防性安置措施。另因應可能於假日發布海上颱風警報，請各機關單位保持聯繫，依標準落實應變機制。

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖，行政院強調，本次預估累積降雨可能達到溢流水位，請農業部務必落實水位、壩體及即時雨量等監測作業，督導地方政府應依降雨預估值積極落實各項整備應處措施，並儘早啟動應變組織之運作。另與內政部、國防部、原民會及衛福部與地方政府保持密切聯繫，依預警訊息儘早啟動疏散撤離作業。

行政院指出，針對颱風可能帶來的風浪、強降雨及坡地災害，請內政部督導地方政府儘早開設應變中心並劃設警戒區，以利海委會執行勸導舉發。同時，請交通部針對近岸12海浬發布海上警戒，交通部及農業部通報海上作業船隻儘速進港避風。

另外，已請內政部結合數位發展部、國家通訊傳播委員會針對易成孤島地區加強通訊整備措施，強化通訊韌性確保災害發生時通訊管道暢通，並請經濟部及交通部預置救災機具以利災時快速應處。

