工研院雞舍巡檢、蔬果授粉等農務機器人 南市府爭取合作推廣

2025/09/19 18:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕工業技術研究院開發出農用機器人，可以協助雞舍巡檢、蔬果授粉，今天在產業創新論壇上亮相，台南市黃偉哲主動尋求合作，希望由官方挹注經費，提供場域進行實驗，後續擴大推廣，紓解務農人口高齡化，以及缺工等問題。

工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「SOUTH NEXT 機器人與無人機產業創新論壇」，並展示系列的開發成果，黃偉哲出席揭幕儀式，強調AI帶動的機器人、無人機等不再只是前衛的科技名詞，已逐步內化為民眾日常生活的一部分，未來將在城市治理、行政服務、防災救護、公共安全與智慧醫療等領域發揮關鍵作用。

黃偉哲提到，近年來的颱風、疫情與戰爭等，提醒著政府務必強化城市韌性，以「丹娜絲」為例，災後勘查、補助申請，還有復原作業，都需要更即時、精準的資訊，科技發展正可協助解決重要課題。

黃偉哲說，無人機在災損勘查與登革熱投藥等任務上，能協助快速掌握狀況，縮短民眾等待的時間；在救災中，更能藉由熱顯像技術鎖定火源，搭配地面的消防機器人，以及相關設備的指引，提升救援效率，科技並非未來式，而是現在進行式，這些應用已經確實改善民眾的生活。

黃偉哲也感謝工研院在風災期間即時提供儲能設備，協助災區居民維持通訊與基本用電需求，顯示科技力量不僅服務產業，更直接守護市民安全與生活品質；他表示，AI與無人機的應用場景將逐漸拓展，從醫院醫療服務、通訊恢復，到城市基礎設施檢測等，都能發揮實質效益。

現場的研發成果展示上，雞舍管理巡檢機器人、空氣擾動授粉機器人都讓黃偉著很有興趣，他指出，台南是大型畜牧業的重鎮，以禽類為例，若能及早發現被被感染，迅速隔離、投藥，可阻絕疫情擴散，提升飼養的效率與產值，希望能攜手工研院，解決農業面臨的缺工、高齡化等問題。

根據工研院的開發，雞舍管理巡檢機器人適合動輒上萬隻的大型平面牧場，以一般養殖者每天應該至少巡檢4次，但高齡化與缺工的關係，巡檢頻率就會降低，而機器人可透過熱影像，快速發現有問題的雞隻，及早啟動後續的隔離或投藥等作業，避免疫情擴散。

空氣擾動授粉機器人目前針對自花授粉的作物，如溫室小番茄進行研究，可密切注意鈣循環的影響，適時噴灑生長調節劑，協助花粉管突出，以利授粉；若有需要、異花授粉的作物，將列為後續進階開發的領域。

論壇由工研院董事長吳政忠與正副院長劉文雄、胡竹生共同主持，並以「大南方」為核心戰略，結合沙崙智慧綠能科學城、嘉義至屏東S廊帶，推動跨領域場域驗證，還有產業鏈建構，協助台灣機器人與無人機產業加速落地、進軍國際市場。

同步展出最新研發成果，包含外骨骼機器人、智慧製造方案、長程電動無人機、AI雲端管理平台與多感測控制系統，展現大南方在醫療、物流、製造及智慧城市的多元能量。

工研院也宣布在六甲成立「智慧機器人創新與應用研發中心」，聚焦智慧工廠、醫療、餐飲、物流與巡檢等應用場域，提供展示測試區、模擬訓練平台與新創進駐空間，未來將吸引國際與在地業者共組完整供應鏈，推動產業升級並接軌國際。

