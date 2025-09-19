新北友善擴大校園週 劉和然鼓勵學子運動 培養友善人際互動

新北市教育局今（19）日上午在永平高中舉辦「友善擴大校園週」宣導活動，副市長劉和然、中信特攻籃球隊、永平高中HBL女籃球員一起宣示反毒、防詐、反霸凌。（新北市教育局提供）

2025/09/19 18:24

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市教育局今（19）日上午在永平高中舉辦「友善擴大校園週」宣導活動，副市長劉和然、中信特攻籃球隊、永平高中HBL女籃球員一起宣示反毒、防詐、反霸凌。劉和然表示，這次活動主題為「停！聽！看！一起『調』出『和』諧的友善校園！」，營造友善安全校園環境是市府最重視責任之一，邀請學子一同把力氣用在運動、把情緒轉化成汗水，也在球場合作中習得傾聽、求助，培養友善人際互動。

現場舉辦3對3籃球友誼賽、九宮格投籃有獎徵答，最後劉和然、球員與學生代表將印有「我支持友善校園」的巨型籃球傳遞給在場學生，象徵大家承諾一同守護友善校園。

劉和然說，希望透過球場上的團隊合作展現正向能量，也勉勵學子從球場的合作精神中學習，懂得傾聽、懂得求助，在生活裡培養出友善人際互動，讓校園變得更友善、更安心。

教育局長張明文表示，市府將持續透過多元管道、跨局處合作全面提升親師生對霸凌、毒品及詐騙的識能與應對能力，並強化專業輔導資源，並積極推動校園反毒教育數位化，結合3C科技、資訊系統、大數據分析與教材，即時掌握學生識毒狀況及防制藥物濫用宣導成效。

