    「超跑媽媽」遺憾未完賽日月潭路跑！罹癌甫開刀 明年帶小比遺物圓夢

    「超跑媽媽」陳嘉齡帶著腦麻兒「小比」，參加超過300場馬拉松。（資料照）

    「超跑媽媽」陳嘉齡帶著腦麻兒「小比」，參加超過300場馬拉松。（資料照）

    2025/09/19 18:43

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕「超跑媽媽」陳嘉齡當腦麻兒「小比」手腳25年，南征北討逾300場馬拉松賽事，動人母愛成了勵志故事，她18日在粉專「小比的跑旅雜記」發布小比死訊，跑友、粉絲不捨。陳嘉齡今（19）日說，唯一的遺憾是沒能完賽日月潭路跑，明年會帶小比的遺物完成。

    陳嘉齡去年完登玉山，拍攝紀錄片「我只剩下勇敢」，激勵了許多人，17日小比洗澡時突然失去生命跡象，陳嘉齡18日發布「小比剛剛離開去天上當天使了」死訊，大批網友湧入臉書為她加油打氣。

    高雄市長陳其邁上午表達不捨，社會局長蔡宛芬、鳥松區長盧雪紅等人下午連袂慰問陳嘉齡，她打起精神導覽家中各式馬拉松的完賽獎牌，這些重達百斤獎牌，承載了母子間愛的回憶。

    陳嘉齡說，上個月剛做完甲狀腺癌手術，會先養好身體，因為唯一的遺憾是沒能完賽日月潭路跑，明年會帶遺物完成。

    陳嘉齡多年來帶著小比完成逾300場馬拉松賽事，甚至12天環島、登頂玉山、合歡山，透過臉書粉專分享過程，每每激勵人心。她喜歡畫畫，閒暇時透過畫筆紀錄小比的生活點滴。

    社會局說，長期關心小比及媽媽，媒合長照資源、社福資源協助照顧，會協助小比媽媽辦理喪葬後事，陪伴她走過喪子之痛，適時提供心理輔導。

    「超跑媽媽」陳嘉齡也帶腦麻兒「小比」登上玉山。（資料照，陳嘉齡）

    「超跑媽媽」陳嘉齡也帶腦麻兒「小比」登上玉山。（資料照，陳嘉齡）

    高雄市社會局長蔡宛芬（中）、鳥松區長盧雪紅（左）慰問陳嘉齡。（高雄市社會局提供）

    高雄市社會局長蔡宛芬（中）、鳥松區長盧雪紅（左）慰問陳嘉齡。（高雄市社會局提供）

