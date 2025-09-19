為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    驚魂瞬間！嘉縣大華公路土石襲擊擋車門 駕駛急跳副駕逃生

    嘉義縣大華公路轎車遭土石襲擊，現場景象怵目驚心。（民眾提供）

    嘉義縣大華公路轎車遭土石襲擊，現場景象怵目驚心。（民眾提供）

    2025/09/19 18:22

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受對流雲系發展旺盛影響，嘉義縣山區今天下午降下滂沱大雨，有5個測站累積降雨量達百毫米，短延時強降雨，造成嘉159甲縣道與129鄉道都因落石交通中斷，要等到明天才能搶通。其中嘉159甲縣道（大華公路）29公里處還出現土石襲擊轎車事故，所幸駕駛及時脫困逃出，現場景象怵目驚心。

    根據中央氣象署統計，嘉義縣國三279公里處大林梅山段與大林中坑短短3個小時累積降雨量都達114毫米，為典型的短延時強降雨。

    嘉義縣政府傍晚公告，指受豪雨影響，縣道159甲線約28~29公里處（番路鄉銜接竹崎鄉段）及阿里山鄉嘉129鄉道18公里處都有落石掉落，致雙向交通阻斷，已經實施全路段封閉，禁止通行，請用路人改道行駛。由於兩條道路土石繼續崩落，夜間施工危險性很高，都將於明早進場搶通。

    大華公路28公里處下午近4點時就因路面佈滿大量土石無法通行，之後29公里處發生轎車遭土石襲擊事件，石頭擊中駕駛座車門致無法開啟，左前輪也脫落，前保險桿嚴重毀損，駕駛緊急從副駕駛座開門脫困，逃出過程可說千鈞一髮，令人捏一把冷汗。

    嘉義縣大華公路轎車遭土石襲擊，駕駛座車門被石頭卡住。（民眾提供）

    嘉義縣大華公路轎車遭土石襲擊，駕駛座車門被石頭卡住。（民眾提供）

    159甲線約28~29K（番路鄉銜接竹崎鄉段）無法通行。（民眾提供）

    159甲線約28~29K（番路鄉銜接竹崎鄉段）無法通行。（民眾提供）

    嘉129鄉道18k處有大石頭掉落，無法通行。（嘉義縣政府提供）

    嘉129鄉道18k處有大石頭掉落，無法通行。（嘉義縣政府提供）

