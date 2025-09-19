樺加沙恐變強颱！海警估提早到週日下半天

樺加沙颱風未來動向。（氣象署提供）

2025/09/19 18:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕樺加沙颱風來勢洶洶，中央氣象署預報，它的路徑逐漸穩定，會往巴士海峽穿過，目前預估它的強度會達到中度颱風的上限，也不排除增強為強颱，預估會提早到週日（21日）下半天發布海上颱風警報。

氣象署預報員黃恩鴻說，明天（20日）水氣減少，僅剩下東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部有局部大雨；週日（21日）就會開始受到樺加沙颱風外圍環流的影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨。

請繼續往下閱讀...

「目前預報會提早發布樺加沙的海上颱風警報，大概是週日的下半天，陸上警報則在下週一清晨到白天發布」，黃恩鴻說，雖然以目前樺加沙的路徑來看，颱風不會登陸台灣，但暴風圈仍會掃到台灣，所以仍會發布海上陸上颱風警報。

黃恩鴻指出，下週一白天起到下週三（24日）清晨，是樺加沙影響台灣的期間，東半部地區、恆春半島及高屏山區有陣雨或雷雨，且易有大雨或豪雨發生，尤其東部、東南部地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上。

黃恩鴻指出，另外，北部、南部地區及中部山區則是局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區及其它山區有局部大雨，中部地區也有零星短暫陣雨。

「下週三（24日）白天起樺加沙逐漸遠離，但水氣仍多」，黃恩鴻說，下週三白天起到下週四（25日）水氣仍多，東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東北部及中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，直到下週五（26日）各地才恢復多雲到晴的天氣。

氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」。未來第一週受颱風外圍環流及低壓帶影響，各地易有局部短暫陣雨或雷雨，以東半部及南部降雨訊號較為顯著，受降雨影響期間白天高溫略降。第2週台灣附近水氣減少，降雨以迎風面的北部及東半部為主。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

樺加沙颱風來勢洶洶。（氣象署提供）

