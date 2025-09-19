為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎湖秋季旅遊解「荒」 立委楊曜提議改建跨海大橋

    立委楊曜希望改建跨海大橋，增加澎湖秋季旅遊特色。（楊曜提供）

    2025/09/19 18:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖秋季旅遊有解方嗎？不僅長期困擾澎湖旅遊業，連立委楊曜也苦思不得其解、甚至因而得了失眠症，被迫提前宣布不再連任。但楊曜再拋議題：吸睛的跨海大橋是否能帶來遊客？廣納各界建言，期望成為未來2年立院爭取的主軸，為澎湖留下秋季旅遊的妙方良藥。

    今（19）日立法院開議，楊曜和觀光署針對明年度「就隘瘋音樂」和「追風音樂節」活動預算進行會議，除了檢討今年成果，觀光署也承諾明年2場活動預算不會低於今年度。針對今年的活動效益，楊曜說，相信沒有人滿意，一直都知道這種音樂活動對慘澹的澎湖秋季觀光，治標不治本。

    要治本必須透過新的觀光景點或建設，增加旅遊亮點及吸引力，但並非一朝一夕可完成，楊曜認為過渡期還是要透過治標的短期刺激，來吸引多一些遊客來澎湖，希望可以支撐旅遊業不至於崩盤。

    觀光是澎湖的經濟命脈，但多年來旅遊型態一成不變、也沒有新亮點，很難避免觀光衰退。除了思考如何轉變旅遊型態吸引遊客，其實跨海大橋改建的可行性評估在2年多前就通過，可惜澎湖縣政府不願意，否則以現在精湛的工法，應該可以有1座和淡江大橋一樣吸睛的特色橋樑，吸引旅客回流。

    楊曜認為澎湖秋季觀光靠音樂活動撐場，治標不治本。（澎管處提供）

