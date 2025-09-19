週六悶熱上看36度 西半部午後慎防局部大雨

週六體感上偏悶熱，部分地區上看36度，外出活動請多補充水分。（資料照）

2025/09/19 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署指出，週六（20日）體感上偏悶熱，部分地區上看36度，午後西半部與宜蘭山區會有雷陣雨，外出請注意天氣變化，另外，下週一（22日）到週三（24日）會是樺加沙颱風影響最劇烈的時候，也請做好防颱準備。

中央氣象署預報，週六花東及恆春半島不定時仍有陣雨，其他地區多雲可見陽光，午後在西半部地區及宜蘭山區有局部雷陣雨，特別是在桃園以南地區可能有局部大雨，請留意較大降雨伴隨的雷擊、強陣風及溪水暴漲，中午後外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地高溫普遍為32到34度，台北及桃園局部可達36度，沒下雨時感受悶熱，戶外活動請多補充水分；離島天氣：澎湖陰時多雲26到32度，金門陰時多雲短暫陣雨25到32度，馬祖多雲時陰27到32度。

颱風動態方面，第18號颱風「樺加沙」今天下午2點位於鵝鑾鼻東南東方1230公里海面上，以西北西方向朝巴士海峽前進，未來強度會持續增強，暴風半徑也會擴大，預估接近台灣時強度將達中度颱風或以上，下週一到週三是影響台灣天氣最明顯的時候，請特別留意最新預報資訊；第17號颱風「米塔」已登陸中國廣東，強度將持續減弱；第19號颱風「浣熊」目前在日本東南東方海面，距離台灣及日本都很遙遠，短期內對東亞陸地天氣無影響。

天氣風險公司指出，海上颱風警報預計在週日下午發布，大台北、東部有局部陣雨，南部午後也有局部大雨；陸上颱風警報預計週一凌晨發布，颱風圈會接觸台東、高雄以及屏東，東部、恆春半島、高屏山區有陣雨或雷雨，也易有大雨或豪雨。

紫外線指數方面，週六各縣市達高量級或過量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週六環境風場為偏東風，西半部位於背風側。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

氣象署指出，下週一到週三是颱風樺加沙影響台灣天氣最明顯的時候。（擷取自中央氣象署網站）

週六高溫普遍達32到34度，台北及桃園局部可達36度，西部離島25到32度。（擷取自中央氣象署網站）

週六各地紫外線指數偏高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

