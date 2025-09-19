晚上出門注意！14縣市豪雨、大雨特報 3地區雷雨狂下

〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署下午持續對14縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾注意。（中央氣象署）

2025/09/19 17:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署下午持續對14縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾注意。

氣象署15時30分，對新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等10縣市發布大雨特報；對苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣等4縣市發布豪雨特報。持續時間至晚間23時。

請繼續往下閱讀...

另外，氣象署發布雷雨編號 0902：針對「桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時15分止；雷雨編號 0903：針對「新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時45分止。

氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流，要多加當心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法