台南攜手泰國百萬YouTuber Pigkaploy推廣府城觀光

台南市長黃偉哲（右）與泰國知名YouTuber Pigkaploy（左）互動現調飲品。（台南市政府提供）

2025/09/19 17:54

〔記者王姝琇／台南報導〕為擴展海外市場知名度，南市觀旅局力邀擁有179萬訂閱的泰國知名YouTuber「Pigkaploy」，來台拍攝台南觀光影片，帶領觀眾一起探訪台南特色景點，向東南亞介紹台南魅力，提升台南在國際觀光市場的能見度。

這次Pigkaploy先到台南永樂市場觀光並進行拍攝，也到訪市場2樓特色店家，由市府團隊帶領Pigkaploy參觀永樂市場，介紹市場歷史背景與特色小店，也特別送上台南在地芒果乾及柚子乾、媽祖賜芙及東山咖啡，希望能為她帶來美好回憶。

觀旅局長林國華表示，這次邀請Pigkaploy來到台南，體驗當地的生態、歷史人文與在地小吃，為期3天走遍台南市區、山區和海線，包含新化老街、梅嶺風景區、四草隧道、草山月世界和二寮看日出，也有諸如永樂市場、林百貨及西市場等人氣景點，相信能為頻道觀眾介紹更多變的台南。

林國華說，相信這次透過YouTuber「Pigkaploy」的分享，可以有效向東南亞推廣台南之美，激發東南亞遊客的旅遊興趣。市府也將持續透過社群平台及多元行銷活動，提升台南在國際觀光市場的能見度；並持續深耕國內外市場，不斷提升旅遊接待服務與環境，並積極參與各大展覽及推廣台南旅遊，藉此拓展觀光商機，強化城市品牌形象。

台南市長黃偉哲（左）與泰國知名YouTuber Pigkaploy（右）在香蘭男子電棒燙互動挑選衣服。（台南市政府提供）

