為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南攜手泰國百萬YouTuber Pigkaploy推廣府城觀光

    台南市長黃偉哲（右）與泰國知名YouTuber Pigkaploy（左）互動現調飲品。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲（右）與泰國知名YouTuber Pigkaploy（左）互動現調飲品。（台南市政府提供）

    2025/09/19 17:54

    〔記者王姝琇／台南報導〕為擴展海外市場知名度，南市觀旅局力邀擁有179萬訂閱的泰國知名YouTuber「Pigkaploy」，來台拍攝台南觀光影片，帶領觀眾一起探訪台南特色景點，向東南亞介紹台南魅力，提升台南在國際觀光市場的能見度。

    這次Pigkaploy先到台南永樂市場觀光並進行拍攝，也到訪市場2樓特色店家，由市府團隊帶領Pigkaploy參觀永樂市場，介紹市場歷史背景與特色小店，也特別送上台南在地芒果乾及柚子乾、媽祖賜芙及東山咖啡，希望能為她帶來美好回憶。

    觀旅局長林國華表示，這次邀請Pigkaploy來到台南，體驗當地的生態、歷史人文與在地小吃，為期3天走遍台南市區、山區和海線，包含新化老街、梅嶺風景區、四草隧道、草山月世界和二寮看日出，也有諸如永樂市場、林百貨及西市場等人氣景點，相信能為頻道觀眾介紹更多變的台南。

    林國華說，相信這次透過YouTuber「Pigkaploy」的分享，可以有效向東南亞推廣台南之美，激發東南亞遊客的旅遊興趣。市府也將持續透過社群平台及多元行銷活動，提升台南在國際觀光市場的能見度；並持續深耕國內外市場，不斷提升旅遊接待服務與環境，並積極參與各大展覽及推廣台南旅遊，藉此拓展觀光商機，強化城市品牌形象。

    台南市長黃偉哲（左）與泰國知名YouTuber Pigkaploy（右）在香蘭男子電棒燙互動挑選衣服。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲（左）與泰國知名YouTuber Pigkaploy（右）在香蘭男子電棒燙互動挑選衣服。（台南市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播