監院糾正禪光育幼院虐童案 花蓮縣府：育幼院上月停業

2025/09/19 17:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉私立禪光育幼院8月被人本教育基金會、兒少安置機構聯盟揭露虐童，包括熱溶膠棒、藤條虐打、綑綁孩童在輪椅限制行動，監察院今公布審議通過糾正花蓮縣政府「機構管理嚴重失靈、對院生評估失當、怠於通報及督導性平事件」，要求移請議處違失人員。對此縣府社會處表示，由於該院連年評鑑丙等，已裁處8月1日起停業一年，並對監院糾正案虛心檢討。

禪光育幼院在1976年由佛教心性長老創立，收容貧困兒童，不過近年來兒少機構評鑑多次被評乙等、丙等，照顧情況不理想，被縣府社會處要求「不得新收個案」，收容量逐年減少至今年只剩下院生8人。

縣府表示，禪光育幼院去年113年兒少機構評鑑時又被評為丙等，複評又沒有改善，除依《兒少權法》第108條規定處3萬至30萬元罰鍰，今年已裁處禪光育幼院8月1日起停業1年，8名院生均已安排轉銜至其他兒少安置機構；育幼院董事會也已解散。

監察院今天發新聞稿指出，針對禪光育幼院虐童案糾正花蓮縣政府。監委葉大華、蘇麗瓊今公布的調查報告指出，去年4月間，花蓮禪光育幼院執行長將過動傾向的9歲院生A手腳以束帶綑綁於輪椅上，限制行動長達13小時；半個月餘，院生A再因被疑偷竊遭到教保員以膠帶綑綁手部，在回收紙箱內罰站、限制活動，另一名院生B則因犯錯被隔離到髒亂且環境很差的舊宿舍，縣府直到6月才接獲前院長通報得知發生虐童案。

監察院指出，縣府社工前往調查，卻認為院生A無遭受不當對待，直到有媒體披露，才在7月10日召開首次安置機構疑似不當對待專案會議，明顯誤判。監院指出，由於未即時處理並保護院生A，造成院生A自責「自己害了機構」，形成檢討或責備受害人效應，花蓮縣政府核有嚴重違失、監督不周，移請縣府議處。

對此社會處表示「虛心檢討」。縣府表示，目前尚未正式收到公文，待正式公文送達後，縣府將依相關法令與程序妥適處理，確保每一位兒少都能獲得安心與妥善的照顧。

禪光育幼院虐童案，監院認為花蓮縣府有違失，今天被監院糾正。（記者花孟璟攝）

