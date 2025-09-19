為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中台灣好玩卡推出「國慶焰火茶博紀念版」 享國慶焰火專席

    南投縣政府宣布推出中台灣好玩卡「國慶焰火茶博紀念版」限定卡。（記者張協昇攝）

    南投縣政府宣布推出中台灣好玩卡「國慶焰火茶博紀念版」限定卡。（記者張協昇攝）

    2025/09/19 17:25

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣首辦國慶焰火，縣府結合南投世界茶業博覽會，規劃讓民眾白天逛茶博、晚上賞焰火，並推出中台灣好玩卡「國慶焰火茶博紀念版」，持有此限定卡，即可享有國慶焰火專席、日月潭船票等多種專屬優惠組合，兼具交通便利與收藏價值，今（19日）起開放預購，限量500張，售完為止，詳情請上中台灣好玩卡官網查詢。

    為促進中台灣觀光串聯效益，南投縣政府攜手苗栗縣、嘉義縣政府，在交通部觀光署支持下共同推出「中台灣好玩卡」，縣府今召開記者會，宣布今年好玩卡全新升級，推出「交通無限暢遊版」3 DAY PASS卡，可在3日內無限搭乘南投10條台灣好行路線，暢遊日月潭、清境、溪頭、竹山等熱門景點，

    此外，為紀念南投縣建縣首辦國慶焰火，更發行中台灣好玩卡「國慶焰火茶博紀念版」限定卡，並同步推出「焰火茶博慶典小鎮漫旅」5條深度體驗遊程，包括中寮山城漫遊體驗藍染手作文化、走訪300年歷史的南投市舊城區、漫遊草屯鎮深度導覽、中興新村省府巷弄漫漫行及走讀名間茶鄉宗教文化之旅。前100名早鳥報名還可獲得限定版茶杯，報名4條以上更有機會抽中南投住宿券，詳情請上專頁

    南投縣政府19日召開記者會，宣布中台灣好玩卡升級。（記者張協昇攝）

    南投縣政府19日召開記者會，宣布中台灣好玩卡升級。（記者張協昇攝）

    南投「焰火茶博慶典小鎮漫旅」，推出名間茶鄉之旅。（記者張協昇攝）

    南投「焰火茶博慶典小鎮漫旅」，推出名間茶鄉之旅。（記者張協昇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播