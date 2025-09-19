中台灣好玩卡推出「國慶焰火茶博紀念版」 享國慶焰火專席

南投縣政府宣布推出中台灣好玩卡「國慶焰火茶博紀念版」限定卡。（記者張協昇攝）

2025/09/19 17:25

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣首辦國慶焰火，縣府結合南投世界茶業博覽會，規劃讓民眾白天逛茶博、晚上賞焰火，並推出中台灣好玩卡「國慶焰火茶博紀念版」，持有此限定卡，即可享有國慶焰火專席、日月潭船票等多種專屬優惠組合，兼具交通便利與收藏價值，今（19日）起開放預購，限量500張，售完為止，詳情請上中台灣好玩卡官網查詢。

為促進中台灣觀光串聯效益，南投縣政府攜手苗栗縣、嘉義縣政府，在交通部觀光署支持下共同推出「中台灣好玩卡」，縣府今召開記者會，宣布今年好玩卡全新升級，推出「交通無限暢遊版」3 DAY PASS卡，可在3日內無限搭乘南投10條台灣好行路線，暢遊日月潭、清境、溪頭、竹山等熱門景點，

此外，為紀念南投縣建縣首辦國慶焰火，更發行中台灣好玩卡「國慶焰火茶博紀念版」限定卡，並同步推出「焰火茶博慶典小鎮漫旅」5條深度體驗遊程，包括中寮山城漫遊體驗藍染手作文化、走訪300年歷史的南投市舊城區、漫遊草屯鎮深度導覽、中興新村省府巷弄漫漫行及走讀名間茶鄉宗教文化之旅。前100名早鳥報名還可獲得限定版茶杯，報名4條以上更有機會抽中南投住宿券，詳情請上專頁。

南投縣政府19日召開記者會，宣布中台灣好玩卡升級。（記者張協昇攝）

南投「焰火茶博慶典小鎮漫旅」，推出名間茶鄉之旅。（記者張協昇攝）

