台南安定無患子開始採收 「丹娜絲搶收」產量剩1成

成熟的無患子由綠轉為黃色即可採收。（記者劉婉君攝）

2025/09/19 17:15

〔記者劉婉君／台南報導〕中秋節將屆，台南市安定區的無患子也開始採收，受到7月初連續的颱風及豪雨影響，產量剩下1成左右，不過，無患子相關產品生產未受影響。

每年中秋節前後是安定無患子採收季節，產銷班長王高榮說，自家的無患子種植面積約2分多，但生長在比較空曠或迎風面的無患子，幾乎被丹娜絲颱風一掃而空，只剩下位於安定的工廠後方幾株損失較少，近日已開始採收。

王高榮指出，成熟的無患子果實由綠轉黃，採收之後必須再曝曬約2週，再妥善收存，等候萃取成為製作化妝品或清潔用品的原料，與一般的農作物不同，曝曬步驟做得好的無患子，可以保存10年以上，因此，公司平時即會保留10年左右的庫存量，即使今年產量被颱風掃落，但不會影響相關產品的生產。

而曝曬過後的無患子，在保存期間仍須定期拿出來再曬曬太陽，等待萃取之前，再取出以自製脫殼機分離殼與種子。

王高榮近年來也與屏東科技大學合作，研究以萃取後的無患子殼或加入莿竹等收成後的農業廢棄物，製作成生質碳等，希望能讓無患子獲得更完善的運用，達到農業零廢棄的目標。

因應中秋節來臨，王高榮也以人氣商品「貴人噴霧」等商品，推出客製化中秋禮盒，也獲得許多消費者喜愛。

中秋節前後，台南安定無患子進入採收期。（記者劉婉君攝）

安定無患子以人氣商品組合客製化中秋節禮盒。（記者劉婉君攝）

王高榮與屏科大合作，以無患子及莿竹等研發生質碳。（記者劉婉君攝）

