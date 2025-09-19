台中市民溢繳停車費累計逾4000萬 可從溢繳抵用平台查詢

停管處指台中市已在停管處建置溢繳抵用平台。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/19 16:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕很多民眾溢繳停車費而不自知，根據台中市停管處統計，至今年8月止溢繳及重複繳費金額總計4千多萬元，國民黨議員楊大鋐今天在市議會交通地政委員會提出質疑，交通局既有建置溢繳抵用平台，今年3月開始啟用，但很多人都不知道有些平台可查詢，要求停管處加強宣傳。

中市停管處表示，民眾若有溢繳停車費，若是超過100元，停管處會主動寄退費通知，今年3月則是建置溢繳平台，可查詢並進行線上折抵，至今年8月止溢繳及重複繳費金額總計8129萬3562元，已退費3575萬6201元。

市議員楊大鋐及陳政顯都表示質詢，市府編列150萬建置溢繳抵用平台，但很多民眾根本不知道也不知如何使用，市府應要多宣導，讓民眾知道有此權益。

停管處長盧佳佳表示，會造成溢繳可能有民眾不知道家人已協助繳款，又再繳一次，因此建置溢繳抵用平台，讓民眾可查詢，民眾可加入台中市停車管理處「停管之友」會員，進行操作，由於目前還是持續寄明信片通知，會加強宣導，讓民眾可主動上網查詢。

多位市議員要求交通局要多宣傳溢繳抵用平台。（記者蘇金鳳攝）

