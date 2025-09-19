為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中市民溢繳停車費累計逾4000萬 可從溢繳抵用平台查詢

    停管處指台中市已在停管處建置溢繳抵用平台。（記者蘇金鳳攝）

    停管處指台中市已在停管處建置溢繳抵用平台。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/19 16:36

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕很多民眾溢繳停車費而不自知，根據台中市停管處統計，至今年8月止溢繳及重複繳費金額總計4千多萬元，國民黨議員楊大鋐今天在市議會交通地政委員會提出質疑，交通局既有建置溢繳抵用平台，今年3月開始啟用，但很多人都不知道有些平台可查詢，要求停管處加強宣傳。

    中市停管處表示，民眾若有溢繳停車費，若是超過100元，停管處會主動寄退費通知，今年3月則是建置溢繳平台，可查詢並進行線上折抵，至今年8月止溢繳及重複繳費金額總計8129萬3562元，已退費3575萬6201元。

    市議員楊大鋐及陳政顯都表示質詢，市府編列150萬建置溢繳抵用平台，但很多民眾根本不知道也不知如何使用，市府應要多宣導，讓民眾知道有此權益。

    停管處長盧佳佳表示，會造成溢繳可能有民眾不知道家人已協助繳款，又再繳一次，因此建置溢繳抵用平台，讓民眾可查詢，民眾可加入台中市停車管理處「停管之友」會員，進行操作，由於目前還是持續寄明信片通知，會加強宣導，讓民眾可主動上網查詢。

    多位市議員要求交通局要多宣傳溢繳抵用平台。（記者蘇金鳳攝）

    多位市議員要求交通局要多宣傳溢繳抵用平台。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播