    首頁　>　生活

    進度超前 高雄鳳山車站旁曹謹路拚10月底通車

    鳳山車站南側的曹謹路可望於10月底通車。（地政局提供）

    鳳山車站南側的曹謹路可望於10月底通車。（地政局提供）

    2025/09/19 16:40

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市副市長林欽榮今率地政局土開處、交通局等團隊，視察第85期重劃區曹謹路打通工程；市府指出，曹謹路南北側增設人行道串連車站工程已近完工，鐵道局將接力進行廣場及人行道銜接工程，雙方合作、力拚10月底開放通車。

    鳳山車站南側曹謹路打通工程位於高市府第85期公辦重劃區內，完成後可紓解鳳山車站旅運及健全交通動線。

    交通局表示，鳳山車站臨停接送區原規劃即在曹謹路，曹謹路打通後、將有助改善鳳山車站現況臨停空間不足衍生的交通問題，未來車站周邊交通動線為順時針環狀道路系統，曹謹路（車站南側道路）為西向單行道，五權路及和平路禁止進入曹謹路，鳳山車站停車場可由曹謹路順向進入。

    臨停接送區、計程車臨停乘車處都將於曹謹路提供臨停空間讓民眾使用，同時規劃人行道可串連園道，進一步改善步行環境，提供民眾舒適的通行體驗。

    地政局說明，第85期市地重劃區曹謹路全長約280公尺、寬度約15公尺，已完成南北側道路側溝、人行步道銜接介面及道路鋪面工程，工程進度超前達99.15％，目前正施作人行步道欄杆、標線標誌牌面等工程，配合後續廣場及人行道銜接改善工程進度，預計於10月底開放通車。

    打通後自曹公路順接和平路及五權路，可徹底改善臨時接送需求及健全周遭附近交通系統，搭配鳳山車站所興建的複合商業大樓，形塑「空中鳳城」的新意象，可望扮演地方發展的火車頭，讓鳳山地區再展風華！

