為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    蟲害辨識準確度95％！高改場溫室「小小兵」自主巡場精準噴藥

    農業部高雄農改場發表可自主巡場、拍攝、辨識作物病蟲害及自動精準噴藥的「自主移動智慧精準噴藥機」。（記者楊媛婷攝）

    農業部高雄農改場發表可自主巡場、拍攝、辨識作物病蟲害及自動精準噴藥的「自主移動智慧精準噴藥機」。（記者楊媛婷攝）

    2025/09/19 16:37

    〔記者楊媛婷／台北報導〕隨國內溫室栽種面積日趨增加，為讓農民省工省力，農業部高雄農改場研發可自主巡場、拍攝、辨識蟲害、精準噴藥的「自主移動智慧精準噴藥機」，可如機器人自行作業，預計節省3個人力，讓農民不用再頂著高溫作業，也降低噴藥的健康風險。

    小黃瓜、哈密瓜、番茄等作物不少是在溫室栽種，這些溫室栽培作物若要噴藥，都是農民拿著噴槍在密閉高溫溫室逐一作業，汗流浹背外還有吸入農藥飄散氣體、噴槍引擎廢氣等健康風險。高改場場長羅正宗表示，該場開發的自主移動智慧精準噴藥機，不用人為操控，只要事先設定規劃路徑，就可自主在溫室裡移動作業，還配備鏡頭可辨識病蟲害，再由該噴藥機噴藥。

    開發該噴藥機的副研究員羅光月進一步說明，該設備未來也可協助植物授粉，甚至加裝自動採收機械手臂，也就是可成為溫室中的機器人，該噴藥機最重要的就是前期的AI訓練，目前準確度可達95%以上，相關設備目前正在對外徵求技轉，預估整套設備費用約40萬元，若未來普及，價格可望往下調降。

    「自主移動智慧精準噴藥機」辨識病蟲害準確度超過95%，找到病蟲害後還可自動噴藥。（記者楊媛婷攝）

    「自主移動智慧精準噴藥機」辨識病蟲害準確度超過95%，找到病蟲害後還可自動噴藥。（記者楊媛婷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播