蟲害辨識準確度95％！高改場溫室「小小兵」自主巡場精準噴藥

農業部高雄農改場發表可自主巡場、拍攝、辨識作物病蟲害及自動精準噴藥的「自主移動智慧精準噴藥機」。（記者楊媛婷攝）

2025/09/19 16:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨國內溫室栽種面積日趨增加，為讓農民省工省力，農業部高雄農改場研發可自主巡場、拍攝、辨識蟲害、精準噴藥的「自主移動智慧精準噴藥機」，可如機器人自行作業，預計節省3個人力，讓農民不用再頂著高溫作業，也降低噴藥的健康風險。

小黃瓜、哈密瓜、番茄等作物不少是在溫室栽種，這些溫室栽培作物若要噴藥，都是農民拿著噴槍在密閉高溫溫室逐一作業，汗流浹背外還有吸入農藥飄散氣體、噴槍引擎廢氣等健康風險。高改場場長羅正宗表示，該場開發的自主移動智慧精準噴藥機，不用人為操控，只要事先設定規劃路徑，就可自主在溫室裡移動作業，還配備鏡頭可辨識病蟲害，再由該噴藥機噴藥。

開發該噴藥機的副研究員羅光月進一步說明，該設備未來也可協助植物授粉，甚至加裝自動採收機械手臂，也就是可成為溫室中的機器人，該噴藥機最重要的就是前期的AI訓練，目前準確度可達95%以上，相關設備目前正在對外徵求技轉，預估整套設備費用約40萬元，若未來普及，價格可望往下調降。

「自主移動智慧精準噴藥機」辨識病蟲害準確度超過95%，找到病蟲害後還可自動噴藥。（記者楊媛婷攝）

