    首頁　>　生活

    花蓮白鼻心媽媽慘遭路殺！寶寶獨活 送台東野灣救傷中心安置

    花蓮市長魏嘉彥15日下班途中發現白鼻心遭車輛路殺，拿著毛巾將牠抱到路邊。（魏嘉彥提供）

    花蓮市長魏嘉彥15日下班途中發現白鼻心遭車輛路殺，拿著毛巾將牠抱到路邊。（魏嘉彥提供）

    2025/09/19 16:27

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市中央路、十六股大道路口15日晚間有民眾通報白鼻心遭殺，旁邊留下一隻小白鼻心幼獸獨活，花蓮縣動植物防疫所接回白鼻心寶寶，連續2天巡查附近都沒有發現其他白鼻心，目前先送台東野灣安置，擇期野放。

    小小白鼻心瑟縮在籠子內，睜著大眼睛看人。發現路殺白鼻心的通報人原來是花蓮市長魏嘉彥，他說，15日晚上9點多回家路上，看見有一隻白鼻心被車撞死，他馬上下車把死去的白鼻心媽媽抱到路邊，但旁邊還有一隻小白鼻心寶寶在徘徊，幸好小寶寶沒有受傷，只是受驚了，立即通報市公所、花蓮縣動植物防疫所及動物醫院，請獸醫師來協助。

    魏嘉彥說，這個路段常有民眾通報看到白鼻心出沒，也請民眾開車經過時放慢速度，一點小小的注意，就有可能守住一條生命，昨天他也到防疫所關心白鼻心寶寶，看到牠逐漸安定的樣子令他很欣慰。

    花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，防疫所人員15日晚趕赴現場，晚上10點將白鼻心寶寶帶回安置，連續2日持續巡查周邊，未再發現其他同胎幼獸。小白鼻心還未離乳，急需專業醫療與飼養，花蓮縣政府農業處昨天已專人將白鼻心寶寶送往台東池上「野灣野生動物救傷中心」，在完善醫療照護、飼養管理與野放訓練能量下，協助幼獸平安成長，將評估小寶寶狀況，等長大後評估野放、返回大自然。

    白鼻心寶寶在籠子內睜著無辜大眼睛看著人。（花蓮縣動植物防疫所提供）

    白鼻心寶寶在籠子內睜著無辜大眼睛看著人。（花蓮縣動植物防疫所提供）

    白鼻心在防疫所內照顧，籠子裡有木頭和布網給小白鼻心攀爬，昨天已移送台東野灣野生動物救傷中心。（魏嘉彥提供）

    白鼻心在防疫所內照顧，籠子裡有木頭和布網給小白鼻心攀爬，昨天已移送台東野灣野生動物救傷中心。（魏嘉彥提供）

    熱門推播