64位教師榮獲大愛菁師獎 李棟樑籲各界積極投資教育丶穩定偏鄉師資

有「民間師鐸獎」美譽的第14屆「教育大愛菁師獎」，今天舉行頒獎典禮，共有64位傑出教師獲獎。（圖：軍聞社提供）

2025/09/19 16:10

〔記者羅添斌／台北報導〕有「民間師鐸獎」美譽的第14屆「教育大愛菁師獎」，今天舉行頒獎典禮，共有64位傑出教師獲獎。獲獎教師代表、新北市私立莊敬高職副校長賴惠文長期推動藝術與人文素養，並以「做學生的貴人、不做過客」自勉。她在致辭時將榮耀獻給教師團隊與家人，期許持續以藝術教育扶起每一位孩子，讓「被看見」成為青少年的起點。

本屆「教育大愛菁師獎」自4月起展開遴薦，計獲247件提名推薦（高中職組67件、國中組41件、國小組70件、幼兒園組43件、特殊教育組26件），最終擇優評選出高中職組10位、國中組10位、國小組10位、幼兒園組12位、特殊教育組10位及偏鄉離島組12位，共64位獲獎教師，完整呈現各級教育現場的多元樣貌與深厚能量。

「教育大愛菁師獎」主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑今天親臨現場致賀，並邀請前總統馬英九蒞臨致詞與頒獎，表揚64位在教育現場默默耕耘、守護孩子的傑出教師，用愛點亮孩童們的未來。

頒獎典禮今在臺北市晶華酒店舉辦，李棟樑董事長指出，教育是社會進步的基石，真正的教育公平必須從關懷弱勢做起。基金會長年推動「人間有愛・助學無礙」獎助學金等計畫，已扶助上千名清寒與身心障礙學生。他呼籲各界積極投資教育，包括穩定偏鄉師資、擴充心理支持系統、縮小數位落差，才能在少子化、高齡化的挑戰下守住教育品質與公平。

評選團隊是由吳清基博士率領，吳清基表示，教育不只是知識傳遞，更關乎價值養成與學習動機的點燃。面對城鄉差距與社經弱勢，他呼籲政府制度設計須兼顧多元與公平，並強化師生數位素養及心理健康支持，確保孩子能透過教育向上流動。

「教育大愛菁師獎」自民國101年創立以來，持續表揚教師以愛心與耐心陪伴偏離軌道的學生、翻轉人生。主辦單位表示，期盼以民間力量支持教育，讓愛與資源送到最需要的地方，成為溫暖臺灣的社會力量。

懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑，今甜呼籲各界積極投資教育，包括穩定偏鄉師資、擴充心理支持系統、縮小數位落差，才能在少子化、高齡化的挑戰下守住教育品質與公平。（圖：軍聞社提供）

