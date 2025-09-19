為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    二重疏洪道舊場地改建8面匹克球練習場 打造友善全齡運動環境

    為活化老舊場地、倡導全民運動及老年人安全運動，新北市高灘地工程管理處將二重疏洪道大都會棒球場旁舊場地改建為河濱專用匹克球場，已於8月中旬完工，今（19日）在市長侯友宜見證下啟用。（記者羅國嘉攝）

    為活化老舊場地、倡導全民運動及老年人安全運動，新北市高灘地工程管理處將二重疏洪道大都會棒球場旁舊場地改建為河濱專用匹克球場，已於8月中旬完工，今（19日）在市長侯友宜見證下啟用。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/19 16:14

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為活化老舊場地、倡導全民運動及老年人安全運動，新北市高灘地工程管理處將二重疏洪道大都會棒球場旁舊場地改建為河濱專用匹克球場，已於8月中旬完工，今（19日）在市長侯友宜見證下啟用。嶄新的匹克球場共規劃8面練習場，提供市民舒適、專業的運動空間，打造友善全齡的運動環境。

    高灘處長黃裕斌指出，球場位於三重區疏洪12路疏洪籃球場旁，總經費605萬元，其中中央運動部補助283萬元、自籌322萬元。施工過程中，邀請中華民國匹克球總會專家提供專業建議，確保設施符合使用需求，並活化使用率低的舊場地。

    黃裕斌說明，場地採「先到先用」原則依序輪流使用，開燈時間依季節及台電供電調整，夜間關燈時間為週日至週四晚間10點、週五至週六晚間12點，雨天或場地濕滑則暫停開放。

    黃裕斌補充，民眾要前往此地，以「疏洪籃球場」為導航點，自台64快速道路下交流道進入9號越堤道沿疏洪一路行駛，並於疏洪12路右轉即可抵達；或搭乘大台北公車F301二重線至親水公園下車後步行250公尺即可抵達，及搭乘機場捷運A2三重站下車，約步行2.5公里即可抵達。

    侯友宜表示，新北擁有1382公頃河濱公園，是市區重要休憩場域。為滿足市民多元化、全齡化運動需求，市府闢建匹克球場，全台唯一河濱專用，規則簡單易上手，適合各年齡層參與，是近年成為最受歡迎的「全齡運動」。

    議員籲增設遮蔭與補水

    議員顏蔚慈說，夏季高溫與河濱強烈日曬，長時間戶外運動恐引發身體不適，市府除提供基本球場外，也應規劃遮蔭休息區與補水設備，確保民眾運動同時享有舒適安全的環境。

    民眾打匹克球。（記者羅國嘉攝）

    民眾打匹克球。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（右1）出席二重疏洪道旁河濱專用匹克球場開幕。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（右1）出席二重疏洪道旁河濱專用匹克球場開幕。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜體驗匹克球。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜體驗匹克球。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中）出席二重疏洪道旁河濱專用匹克球場開幕。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中）出席二重疏洪道旁河濱專用匹克球場開幕。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區二重疏洪道大都會棒球場旁舊場地改建8面河濱專用匹克球場。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區二重疏洪道大都會棒球場旁舊場地改建8面河濱專用匹克球場。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播