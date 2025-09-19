為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中元普度做公益 鄭文婷今發物資助弱勢

    基隆市議員鄭文婷與熱心的民間團體合作，每週五發放物資幫助弱勢，圖為結合本週五愛心冰箱幫助弱勢族群，將300公斤白米發放給弱勢族群。（鄭文婷提供）

    2025/09/19 16:09

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議員鄭文婷服務處，獲得善心人士共同支持，捐贈總計300公斤白米；鄭文婷今天（19日）結合每週五定期舉辦的「愛心冰箱」公益活動，將300公斤白米，一併轉贈給基隆在地弱勢家庭，協助減輕生活壓力。

    鄭文婷表示，感謝佛光禪寺住持圓凱法師、基隆第一金融公司、基隆華人德州撲克企業社以及小樽食堂，共同集資捐助愛心冰箱白米，特別是佛光禪寺更是由信徒們匯聚愛心，將善念化為行動，持續投入公益。

    鄭文婷指出，這些民間團體與寺廟已多次支持「愛心冰箱」的物資補給，而在中元普度期間，也要感謝新北市金山財神廟、金富宮、通淮宮、社尾福德宮等寺廟，持續關懷社會捐贈物資，展現宗教團體與在地企業對弱勢族群的溫暖；服務處未來將依照名冊，將物資逐一發送至關懷戶，確保物資不致匱乏，讓更多家庭獲得實際幫助。

    鄭文婷強調：「愛心冰箱不只是物資分享，更是社會共同守護的力量，感謝今天所有的捐贈單位與善心人士，讓基隆的弱勢家庭在生活中多一份安心，期盼未來有更多人加入愛心行列，一起守護我們的城市。」

