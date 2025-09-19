台北國際造型藝術節登場！國際設計師「時尚髮型秀」 素人現場大改造

「2025台北國際造型藝術節」廣邀各領域專業造型師共同角逐榮耀，參賽者需於現場以真人模特兒展示作品，涵蓋女子染髮、女子藝術造型與時尚藝術造型等項目，由15位業界名師組成評審團，從技術、創意到時尚感進行全方位評選。（商業處提供）

2025/09/19 16:16

〔記者孫唯容／台北報導〕「2025台北國際造型藝術節」今（19）日正式舉辦，藉由「髮藝新勢力」美髮競賽、「時尚髮型秀」舞台展演、優秀設計師主持的「素人改造」，搭配「星光大道拍照牆」、美容美髮「互動體驗」、「潮流市集」等活動，全面展現美容美髮產業的軟實力，並為新世代設計師與消費者搭建交流舞台。

台北市商業處指出，今天除了美髮競賽外，「時尚髮型秀」特邀曾在國際舞台上大放異彩的設計師，搭配國際頂尖團隊聯合演出，展演最新潮流趨勢與尖端技術。為讓產業與消費者更緊密連結，台北市女子美容商業同業公會特地安排「素人改造」單元，於現場由知名設計師親手改造造型，觀眾可親眼見證素人在舞台上的驚豔轉變。

現場也規劃多元周邊活動，包括時尚感十足的「星光大道拍照牆」，鼓勵民眾盛裝打扮拍照打卡並獲得折扣券。也有舒壓按摩、頭皮檢測、肌膚檢測與修眉服務等貼近生活的互動體驗區，讓參與者從日常細節感受美容美髮產業的專業。

台北市女子美容商業同業公會理事長張春和說明，今年度廣邀各領域專業造型師共同角逐榮耀，參賽者需於現場以真人模特兒展示作品，涵蓋女子染髮、女子藝術造型與時尚藝術造型等項目，將由15位業界名師組成評審團，從技術、創意到時尚感進行全方位評選，最終選拔優勝，提供新一代設計師嶄露頭角的國際舞台。此外，適逢台北國際造型藝術節邁入第11週年，現場特別規劃潮流市集，邀集美容美髮業者展攤，讓民眾一邊欣賞走秀，一邊逛市集，增添豐富多元的參與感。

台北市商業處處長高振源表示，台北市自103年起即持續挹注資源補助美容美髮相關協會舉辦競賽或藝術大賞時尚秀，進行人才培育，提供技藝卓越的設計師最佳發揮的舞台，也讓各界看見本市美髮產業日益進展的技藝水準，今年女子美容協會舉辦「2025台北國際造型藝術節」活動，提供相關人才展現卓越的技術與競爭力，並引領最新髮型時尚潮流趨勢，透過公私協力提攜會員店家，促進美髮產業發展，向國際展現台北美容美髮實力的重要舞台。

