為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    板橋五權公園兒童遊戲場改善完工 多元遊具供2至12歲孩子放電

    新北市板橋區五權公園兒童遊戲場改善工程完工，板橋區長陳奇正表示，工程全案總經費為279萬元，全數由綠美化環境景觀處經費補助。（板橋區公所提供）

    新北市板橋區五權公園兒童遊戲場改善工程完工，板橋區長陳奇正表示，工程全案總經費為279萬元，全數由綠美化環境景觀處經費補助。（板橋區公所提供）

    2025/09/19 15:51

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區五權公園兒童遊戲場改善工程完工，板橋區長陳奇正表示，工程全案總經費為279萬元，全數由綠美化環境景觀處經費補助；改善後的公園擴大遊戲場空間，並設有棋盤格彩色地墊、全新森林木屋組合遊具，提供造型高塔、木棧通道、滑梯、攀岩板、鑽籠等多項玩法，另也有4人座翹翹板以及滾珠搖滾盤，讓2至12歲的孩子可盡情放電。

    五權里長黃國展說，五權公園位於住商混合的交通便捷地帶，民眾對公園綠地使用需求高，不過原有遊戲場地墊老舊，設施玩法也欠缺創新，讓孩子難以盡興，感謝區公所重新規劃翻新遊戲場，讓孩子有更豐富安全的遊憩空間。

    市議員劉美芳指出，里長、里民反映公園遊戲場設施不足，也難以訓練孩子肌力，她協助爭取經費與規劃建置大型遊具，如今完工，看到孩子玩得開心、阿公阿嬤覺得新奇有趣，認為成果非常值得。

    陳奇正表示，這次五權公園遊戲場改善工程的硬體設施上，以森林木屋遊具最吸睛，內部構造有高塔、鑽籠等設計，增添遊戲趣味性，滑梯、攀岩板則能滿足不同年紀孩童活動需求及挑戰，4人坐翹翹板以及滾珠搖滾盤還可提供多位孩子一起互動，鼓勵孩子學習合作共享、增進社交發展。

    新北市板橋區五權公園兒童遊戲場改善工程完工，板橋區長陳奇正表示，工程全案總經費為279萬元，全數由綠美化環境景觀處經費補助。（板橋區公所提供）

    新北市板橋區五權公園兒童遊戲場改善工程完工，板橋區長陳奇正表示，工程全案總經費為279萬元，全數由綠美化環境景觀處經費補助。（板橋區公所提供）

    新北市板橋區五權公園兒童遊戲場改善工程完工，板橋區長陳奇正表示，工程全案總經費為279萬元，全數由綠美化環境景觀處經費補助。（板橋區公所提供）

    新北市板橋區五權公園兒童遊戲場改善工程完工，板橋區長陳奇正表示，工程全案總經費為279萬元，全數由綠美化環境景觀處經費補助。（板橋區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播