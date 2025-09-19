板橋五權公園兒童遊戲場改善完工 多元遊具供2至12歲孩子放電

新北市板橋區五權公園兒童遊戲場改善工程完工，板橋區長陳奇正表示，工程全案總經費為279萬元，全數由綠美化環境景觀處經費補助。（板橋區公所提供）

2025/09/19 15:51

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區五權公園兒童遊戲場改善工程完工，板橋區長陳奇正表示，工程全案總經費為279萬元，全數由綠美化環境景觀處經費補助；改善後的公園擴大遊戲場空間，並設有棋盤格彩色地墊、全新森林木屋組合遊具，提供造型高塔、木棧通道、滑梯、攀岩板、鑽籠等多項玩法，另也有4人座翹翹板以及滾珠搖滾盤，讓2至12歲的孩子可盡情放電。

五權里長黃國展說，五權公園位於住商混合的交通便捷地帶，民眾對公園綠地使用需求高，不過原有遊戲場地墊老舊，設施玩法也欠缺創新，讓孩子難以盡興，感謝區公所重新規劃翻新遊戲場，讓孩子有更豐富安全的遊憩空間。

市議員劉美芳指出，里長、里民反映公園遊戲場設施不足，也難以訓練孩子肌力，她協助爭取經費與規劃建置大型遊具，如今完工，看到孩子玩得開心、阿公阿嬤覺得新奇有趣，認為成果非常值得。

陳奇正表示，這次五權公園遊戲場改善工程的硬體設施上，以森林木屋遊具最吸睛，內部構造有高塔、鑽籠等設計，增添遊戲趣味性，滑梯、攀岩板則能滿足不同年紀孩童活動需求及挑戰，4人坐翹翹板以及滾珠搖滾盤還可提供多位孩子一起互動，鼓勵孩子學習合作共享、增進社交發展。

