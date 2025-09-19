為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    一路大順暢？北市交工處秀公館圓環尖峰車流照

    交工處表示，截至今上午8點，福和橋往東，停等長度約40公尺（較施工前9月8日減少450公尺）；永福橋往東、羅斯福路往北及往南則無停等延滯現象。（交工處提供）

    2025/09/19 16:02

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府9月13日起拆除公館圓環，對交通造成衝擊。台北市交通管制工程處今（19日）指出，因應施工期間道路交通動態變化，雙北共同建立公館圓環專案聯合監控機制，持續即時監控與號誌動態調整；今日上午尖峰福和橋、永福橋、公館圓環及周邊路段交通狀況正常。

    交工處表示，截至今上午8點，福和橋往東的停等長度約40公尺（較施工前9月8日減少450公尺）；永福橋往東、羅斯福路往北及往南則無停等延滯現象。

    交工處表示，工程初期會有車輛動態改變路徑選擇情形，因此車流每日變化程度會較高，因此9月15日上班首日永福橋車流增加，北市立即取消部分路邊停車格，並配合號誌調整及員警疏導；至第3日（9月17日），尖峰時段車流已恢復正常。

    昨天上午尖峰時段，公館圓環周邊發生2起事故，分別為永福橋頭進城方向與福和橋進城機車道；前者於8點30分恢復順暢，後者於9點15分恢復順暢，雖短暫造成回堵，但經即時處理車流隨即恢復。

    交工處強調，雙北將持續聯合監控各路段並依即時路況動態調整號誌，配合員警現場疏導，遇有事故或異常壅塞均能快速排除，以確保市民安全，並降低施工期間交通衝擊。

