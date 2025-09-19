徐超斌的接棒人！同為排灣族醫師高元接南迴診所執行院長

超人醫師徐超斌的接棒人，本月起由高元醫師接下南迴診所執行院長一職。（取自南迴基金會網站）

〔記者黃明堂／台東報導〕致力推動籌設南迴醫院、被稱為「超人醫師」的徐超斌今天凌晨病逝，他創辦的南迴基金會表示超人醫師的愛與信念繼續引領南迴前行，並且南迴診所今年9月起早已迎來新的醫療生力軍，原奇美醫院急診醫學部主治醫師高元醫師，正式加入並擔任診所執行院長一職，攜手南迴基金會深化偏鄉醫療服務，為南迴居民健康把關。

基金會介紹高元醫師的父母分別來自台東達仁鄉與屏東牡丹鄉，本身是排灣族人，也是「超人醫師」徐超斌醫師在奇美急診科的學弟。當年選擇急診專科，正是因為懷抱返鄉服務的初心，並同時修習急診與家醫兩科專業，以因應偏鄉多元的醫療需求。

在醫療生涯中，高元足跡遍及屏東、高雄、台南、嘉義、台東、蘭嶼及花蓮等部落與偏鄉，也曾參與尼泊爾、塞內加爾、泰國、緬甸等地的國際醫療服務，展現長期投入公共醫療的熱忱。

基金會指出，未來，高元將與南迴基金會共同推動行動醫療、定點門診與居家醫療等多元服務模式，持續關懷偏鄉居民，讓醫療照顧更即時、更貼近民眾生活。相信在他的專業與熱忱下，將為南迴居民帶來更多健康守護與希望，讓在地居民也能享有安心醫療。

