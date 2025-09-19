台南迎戰樺加沙颱風 新購534台發電機優先分配17區

安南區本淵寮抽水機測式。（南市災防辦提供）

2025/09/19 15:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕據中央氣象署預報第17號颱風「米塔」及第19號颱風「浣熊」，對台灣無直接影響。不過，菲律賓東方海面的第18號颱風「樺加沙」結構完整，預計23、24日最接近台灣，恐帶來強風豪雨，南市府已全面啟動防颱整備。

市長黃偉哲強調，雖然「米塔」影響台南有限，但其外圍環流可能帶來雨勢，緊接而來的「樺加沙」更具威脅，必須高度警戒。市府新購的534台發電機已優先分配至七股、後壁、北門及安南等17區，確保斷電時能維持基本運作。另要求工務局、水利局及37區公所加強行道樹修剪與固定，並提前備妥防水擋板、砂包，公告領取地點，提醒社區大樓檢查地下停車場防水設施。

請繼續往下閱讀...

市府秘書長尤天厚表示，樺加沙颱風路徑仍有變數，但無論是否登陸，其龐大環流都可能為臺南帶來強風豪雨，已指示各區完成抽水站預抽、移動抽水機佈署及側溝清淤，避免淹水。他提醒沿海風浪將顯著增強，民眾務必遠離海邊，勿觀浪或戲水。

災防辦執行秘書王雅禾則呼籲，市民應主動檢查並固定廣告招牌、盆栽、水塔等，家中準備至少三日糧食、飲水與藥品，並保持排水溝暢通。民眾可上消防局網站查閱《市民防災手冊》，或透過「臺南水情即時通」APP與市府災害告示網掌握資訊。若有災情，可撥打119、110或1999通報。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法