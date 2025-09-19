時力批無力解決新豐掩埋場「自燃」 竹縣府：已強化防災減量

新竹縣新豐垃圾掩埋場今晨發生火警，時代力量黨主席王婉諭公開質疑竹縣府研判是「自燃現象」的說法，並抨擊無力處理。縣府環保局回應表示，已強化掩埋場防災管理，並加速去化露天暫置垃圾。（新竹縣政府提供）

2025/09/19 15:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐垃圾掩埋場今晨發生火警，時代力量黨主席王婉諭公開質疑竹縣府研判是「自燃現象」的說法，並抨擊無力處理。縣府環保局回應表示，近年除強化掩埋場的防災管理，透過高效能熱處理設施（焚化爐）加速去化，以及加速篩分作業來降低暫置量，也持續加強資源分類與廚餘回收，從源頭減量。

環保局長蕭宏杰指出，新豐掩埋場目前暫置垃圾約24萬公噸，縣府透過高效能熱處理設施加速去化，今年以來已減少1.3萬公噸，同時推動改善工程，增派人力機具加速篩分作業，以降低暫置量，目標5年內全面清除。此外，近年也持續爭取中央補助經費強化掩埋場管理、積極防災，包括垃圾分區堆置、增設沼氣導管，並以再生粒料覆蓋，降低自燃風險。

請繼續往下閱讀...

蕭宏杰說，源頭減量部分，利用網路平台和各種活動場合，向一般家戶及社區加強資源分類與廚餘回收，並舉辦獎勵措施鼓勵民眾響應環保；另一方面，清潔隊也會持續執行破袋檢查，拒絕未依規分類的垃圾進場。此外，竹縣府配合環境部政策源頭減量減少垃圾產生，環保旅館禁止提供牙膏牙刷、梳子、120ml以下盥洗用品、輔導市場不主動提供塑膠袋、輔導夜市使用重複性餐具等。

縣府表示，新豐垃圾掩埋場今天凌晨發生火警，獲報後立即由消防局派遣人員及車輛前往搶救，現場共部署4條水線灌救，並出動5台挖土機、1台消防機器人及空拍機協助，火勢已於上午9點左右撲滅，後續進行殘火處理及監控。

縣府將持續監測空氣品質，並即時對外發布相關訊息，保障縣民健康安全。也提醒下風處民眾需注意濃煙影響，範圍可能波及新豐、湖口及桃園市楊梅區，請居民緊閉門窗、減少外出；若必須外出，務必配戴口罩，做好個人防護。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法