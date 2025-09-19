為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    改善霧峰都市景觀！何欣純爭取2.6億 林森路74支電桿退場

    立委何欣純服務處邀集台電、公路局和市議員張芬郁等人現勘。（張芬郁服務處提供）

    立委何欣純服務處邀集台電、公路局和市議員張芬郁等人現勘。（張芬郁服務處提供）

    2025/09/19 16:00

    〔記者許國楨／台中報導〕台中霧峰區民眾長期反映林森橋周邊道路顛簸不平，電線桿林立更讓整條路顯得凌亂雜亂，立委何欣純為此成功爭取到2.6億元經費，推動該路段「電纜地下化」工程，台電將拆除74支水泥電桿，並同步進行道路重鋪，改善都市景觀更提升台電網韌性。

    立委何欣純服務處今天上午邀集台電、公路局和市議員張芬郁、本堂里長林錦池等人林森橋現勘，張芬郁表示，2021年立委何欣純與前立委陳柏惟，共同向交通部公路總局爭取改建林森橋並整治萊園溪，對地方交通和改善水患助益甚大，但目前施工階段造成用路人不便，林錦池指出，贊成工程進行，但臨時路面不平整，希望先行改善。

    張芬郁指出，立委何欣純爭取「台電拆除林森路上74支水泥電桿」計劃，林森路從中正路口至草湖路的電纜全面地下化，可一併改善道路品質和都市景觀，不再重演今年七月丹娜絲颱風，嘉南平原2454支電桿倒塌損害。

    何欣純服務處主任賴美連指出，林森橋改建後，即督促公路局持續辦理「霧峰區台3線道路改善工程」，台電配合道路改善，實施特高壓電纜下地計畫，有效降低因天災及⺠眾碰觸造成的停電事故。

    台電指出，改善路段由林森路中正路口至草湖路，預計拆除74支水泥電桿，完⼯後林森路南向⾞道路面刨鋪改善⻑度約1.55km，管路埋設含路面重鋪經費800萬，共9345萬，電纜部分1.7億，總工程經費2.6億，預計今年10月進場施工，希望可以快速完成。

    台電計劃拆除林森路74支水泥電桿，改善都市景觀。（張芬郁服務處提供）

    台電計劃拆除林森路74支水泥電桿，改善都市景觀。（張芬郁服務處提供）

