雨勢加劇！全台15縣市豪、大雨特報 大雷雨「國家警報」響了

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署下午對全台15縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾注意。（中央氣象署）

2025/09/19 15:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署下午對全台15縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾注意。

氣象署下午15時25分，對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等14縣市發布大雨特報；對嘉義縣發布豪雨特報。

另外，氣象署也發布雷雨編號 0896：針對「台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止；雷雨編號 0897 （PWS）：針對「雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。

