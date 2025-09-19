為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中五權路道路改善今晚開工！封閉時段、替代道路一次看

    台中市北區五權路（西屯路至篤行路）夜間燙平，今（19）晚分階段調撥及封閉施工。（建設局提供）

    台中市北區五權路（西屯路至篤行路）夜間燙平，今（19）晚分階段調撥及封閉施工。（建設局提供）

    2025/09/19 15:43

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北區五權路（西屯路至篤行路）道路改善工程，將於今（19）日晚間8時至明（20）日上午8時進行路面燙平作業，將分兩階段封閉車道，晚間8時至11時採調撥車道方式維持雙向通行，夜間11時起至翌日上午8時，因車流量較低，將改採全線封閉，若單側施工先行完成，將率先開放通行。

    北區五權路在西屯路至篤行路路段施工路面燙平作業，工程範圍長約150公尺、寬約30公尺，施作面積約4500平方公尺，經費約325萬元，工程完工後，預期可提升五權路路面平整度與行車安全，

    建設局長陳大田表示，由於五權路為北區重要聯絡道路，平日車流量大，施工期間建議民眾改道日興街、台灣大道、福龍街、成功路、原子街及英士路等周邊道路，以分散車流、減少壅塞影響。

    此次工程標線防滑係數達65BPN，陳大田表示，已請監造單位加強注意車道接縫處，以避免造成縱向裂縫，且於刨鋪後24小時內依規復舊標線，以確保行車安全與施工品質。

    圖
    圖
