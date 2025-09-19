苑裡「鬼門關夜市」明登場！ 今晚點燈＋星空電影院暖場

苑裡「鬼門關夜市」今年的燈籠天幕裝置藝術。（資料照）

2025/09/19 15:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一年一度的苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」，將於明（20）日登場，節慶燈飾已就位，今晚鎮公所將在鎮立體育場舉行「海洋星空電影院暨燈飾點燈儀式」，並公告市區中山路段（世界路口至和平路口）、世界路段（中山路口至和平路口）、和平路段（中山路口至世界路口）自明天8時起至24時止實施交通管制，請用路人配合提前改道，並依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全。

苑裡鎮公所表示，今年為延續在地市場普渡的文化傳統，鎮公所再度打造節慶藝術燈飾，以「共創」為主題，邀請長者、幼兒園共同繪製燈籠，除火車站前為公路路段，並增加鎮公所、圖書館、體育場等營造四大燈區。

鎮公所表示，全區燈飾將持續至10月底，將於今日晚間6點半於鎮立體育場舉行「海洋星空電影院暨燈飾點燈儀式」，不僅點亮苑裡夜色，並有海洋電影放映與餐車市集活動，邀請民眾一同在星空下賞燈、看電影，延續市場普家庭團聚的節慶精神。

苑裡鎮公所公告市區中山路段（世界路口至和平路口）、世界路段（中山路口至和平路口）、和平路段（中山路口至世界路口）自明天8時起至24時止實施交通管制。（圖由苑裡鎮公所提供）

