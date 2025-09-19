為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    舊衣回收新生5萬件衣 循環署：估減1.7萬公斤舊衣、21萬公斤碳排

    再生纖維製作的衣服好穿又環保。（記者楊媛婷攝）

    2025/09/19 15:24

    〔記者楊媛婷／台北報導〕舊衣經回收處理，就可成新衣，環境部資源循環署成立「紡織循環聯盟」，鼓勵紡織業將舊衣纖維回收處理後製作新衣及公布部門與民間企業採購，資源循環署署長賴瑩瑩今（19日）表示，已有11家民間企業、12個政府單位購買約5萬件的循環纖維製作服務，可減少1.7萬公斤舊衣。

    隨快時尚興起，舊衣更要有效回收，否則不只是塞爆衣櫃，更產生垃圾危機，資源循環署去年訂定「機關及公民營單位服飾紡織品循環採購指引」，希望提升紡織品資源可循環再製，並確保後續再生纖維材料來源，並成立「紡織循環聯盟」，賴瑩瑩表示，隨指引公布、聯盟成立，迄今有11家民間企業，跟12個公家機關等響應採購製作為工作服、制服等，目前已製作約5萬件，預估可減少1.7萬公斤舊衣與21萬公斤碳排放，未來將持續推廣，預計2026年累積採購量可超過10萬件。

    資源循環署永消組科長吳筱婷進一步說明，民眾汰舊衣服頻率隨快時尚興起頻率增加，去年我國舊衣回收量約8.2萬噸，但不少服飾都是採用混合材質，這類混合材質的衣物就難以抽紗再製，另外再生材料通常價格較貴，之後再製作為衣服等單價也會較高，也可能會影響後續市場銷售。

    吳筱婷表示，透過訂定指引，希望讓採購方將服飾的材質單一材質規範等導入合約，她也透露，未來下一階段將是希望鈕釦等配件也能單一材質，以利回收。

    採購再生纖維材質製作制服的桃勤表示，過去的制服都是採用混紡紗，但一開始要全部換為再生材質時，員工也會擔心是否好穿、耐用，還有價格是否更貴等，後來先讓員工代表試穿，發現穿來更輕鬆快乾，因此該公司已決定要在2031年以前讓企業所有制服都使用再生纖維。

    賴瑩瑩表示，衣服材質規定可回收目前只是鼓勵與引導性質，隨普及後才會再做更進一步的推動；吳筱婷說明，隨回收比例增加，若未來國內生產的紡織品回收率可達5成或8成以上，或者隨歐盟等國際開始強制要求輸入的紡織品要有一定比例可回收，國內也有可能隨之比照施行，但重點還是要等整體供應穩定、技術可行等才會推動。

    資源循環署署長賴瑩瑩。（記者楊媛婷攝）

