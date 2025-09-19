北市9成廣告物難追蹤 審計報告點出管理漏洞

台北市廣告招牌林立。圖為永康商圈。（資料照）

2025/09/19 15:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕路邊廣告看板林立，台北市建築管理工程處訂定設置許可、違規裁罰查報及拆除業務等內控重點管理。不過，審計報告指出，2018年核准、核備385件，竟有363件、94%無法掌握是否繼續使用。建管處回應，已於2024年5月將廣告物管理系統加入「廣告物許可清冊複合式查詢」功能，未掌握的廣告物狀態已造冊列管釐清，違規者發函通知限期改善。

根據台北市廣告物管理自治條例，招牌廣告、樹立廣告的許可證有效期間為5年，張貼廣告設置許可則是2年，期限屆滿後，原雜項使用執照及許可證失其效力，廣告也應自行拆除並回復原狀。如有繼續使用必要，分別應於期滿前6個月、2個月內重新申請。

不過，審計報告指出，建管處2018年度核准（備）招牌廣告、樹立廣告許可證或張貼廣告設置許可案件共385件，但截至去年10月29日，僅列管214件，且效期均已屆期，未能完全掌握是否續辦；剩下171件，則因新舊管理系統資料轉移，僅留下廣告物地址，無相關許可字號可稽確切許可屆期日，且因未列管全數核准（備）大小廣告物許可證或設置許可效期屆期日，並追蹤廣告物現況。

報告點出，2018年度核准廣告物，已有363件無法掌握民眾是否繼續使用廣告物，佔當年度數量94%，不利廣告物管理。

建管處回應，已於2024年5月15日將現行台北市廣告物管理系統加入「廣告物許可清冊複合式查詢」功能，可有效篩選設置許可效期屆滿案件後續通知改善，並增訂民眾申請廣告物時，填寫廣告物切結書遵守上述規定。

此外，針對未掌握民眾續予使用廣告物需求狀態的363件，建管處表示已經清查完畢，違規者發函通知限期改善。

