為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公教「身心調適假」計入事假 全教總：不如學生

    公教「身心調適假」併入事假計算，全教總今發聲明批淪為空殼，公教不如學生。（全教總提供）

    公教「身心調適假」併入事假計算，全教總今發聲明批淪為空殼，公教不如學生。（全教總提供）

    2025/09/19 15:20

    〔記者林曉雲／台北報導〕行政院與考試院聯手修正「公務人員請假規則」，新增「身心調適假」每年3天、不需醫療證明、機關不得拒絕，全國教師工會總聯合會今（19）日發聲明抨擊，表面看似進步，實則併入事假計算，與家庭照顧假爭搶7天有薪事假額度，完全無視年輕公務員平衡工作與家庭的迫切需求，相對學生的身心調適假是獨立假別，公教「身心調適假」淪空殼，公教不如學生，勞工權益也恐被犧牲。

    全教總理事長侯俊良表示，賴清德推動「建構健康台灣」與「全民心理健康韌性計畫」，去（2024）年11月「總統府健康台灣推動委員會」指示政府應以身作則，打造友善、安全職場，並推動公務人員「身心調適假」。

    侯俊良指出，2002年「兩性工作平等法」（後改為性別平等工作法）制定生理假，初期因併入病假計算，導致女性勞工為節省病假額度，僅約1成使用生理假；2013年修法將生理假獨立為3天、不計入病假，才真正落實權益保障。

    全教總質疑，如今公務人員「身心調適假」重蹈覆轍，併入事假計算，公務員為保全事假額度，勢必犧牲身心調適假的使用，行政院與考試院無視歷史教訓，罔顧政策初衷，如此「帶頭示範」形同卸責，更斷送一般勞工爭取此假的希望。

    侯俊良說，依「勞動基準法」第43條及「勞工請假規則」，勞工事假每年最多14天且無薪，若勞動部未來比照公務員將身心調適假併入事假，對廣大無薪事假的勞工形同雞肋，毫無實質助益，也使總統賴清德「健康台灣」政策美意被扭曲。

    侯俊良指出，學生有獨立身心調適假，公務員與勞工不應該被歧視，112學年全國高中職學生已實施獨立身心調適假，不計入事假，保障學生心理健康，但公務員與勞工仍被困在事假框架中，毫無公平可言。大法官釋字308號闡明「公教分途、公私一致」原則，全教總強烈主張教師身心調適假應獨立為新假別，不併入事假計算，教育部應帶頭修法示範，勞動部更應為全體勞工制定合用且可用的身心調適假。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播