公教「身心調適假」計入事假 全教總：不如學生

公教「身心調適假」併入事假計算，全教總今發聲明批淪為空殼，公教不如學生。（全教總提供）

2025/09/19 15:20

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院與考試院聯手修正「公務人員請假規則」，新增「身心調適假」每年3天、不需醫療證明、機關不得拒絕，全國教師工會總聯合會今（19）日發聲明抨擊，表面看似進步，實則併入事假計算，與家庭照顧假爭搶7天有薪事假額度，完全無視年輕公務員平衡工作與家庭的迫切需求，相對學生的身心調適假是獨立假別，公教「身心調適假」淪空殼，公教不如學生，勞工權益也恐被犧牲。

全教總理事長侯俊良表示，賴清德推動「建構健康台灣」與「全民心理健康韌性計畫」，去（2024）年11月「總統府健康台灣推動委員會」指示政府應以身作則，打造友善、安全職場，並推動公務人員「身心調適假」。

侯俊良指出，2002年「兩性工作平等法」（後改為性別平等工作法）制定生理假，初期因併入病假計算，導致女性勞工為節省病假額度，僅約1成使用生理假；2013年修法將生理假獨立為3天、不計入病假，才真正落實權益保障。

全教總質疑，如今公務人員「身心調適假」重蹈覆轍，併入事假計算，公務員為保全事假額度，勢必犧牲身心調適假的使用，行政院與考試院無視歷史教訓，罔顧政策初衷，如此「帶頭示範」形同卸責，更斷送一般勞工爭取此假的希望。

侯俊良說，依「勞動基準法」第43條及「勞工請假規則」，勞工事假每年最多14天且無薪，若勞動部未來比照公務員將身心調適假併入事假，對廣大無薪事假的勞工形同雞肋，毫無實質助益，也使總統賴清德「健康台灣」政策美意被扭曲。

侯俊良指出，學生有獨立身心調適假，公務員與勞工不應該被歧視，112學年全國高中職學生已實施獨立身心調適假，不計入事假，保障學生心理健康，但公務員與勞工仍被困在事假框架中，毫無公平可言。大法官釋字308號闡明「公教分途、公私一致」原則，全教總強烈主張教師身心調適假應獨立為新假別，不併入事假計算，教育部應帶頭修法示範，勞動部更應為全體勞工制定合用且可用的身心調適假。

