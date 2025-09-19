台南安平建平里中秋送暖 加碼紅包與文旦關懷弱勢

南市安平區建平里發送中秋禮金、禮品等物資給里內低收入戶、邊緣戶與獨居老人。（記者王姝琇攝）

2025/09/19 15:23

〔記者王姝琇／台南報導〕南市安平區建平里將於明（20）日發放中秋禮金與禮品給里內低收入戶、邊緣戶與獨居老人，台南市不動產服務職業工會加碼每戶500元紅包，讓建平里原中秋禮金增加至1100元，另有愛心人士加送每戶5斤裝文旦。

建平里長傅建峰表示，愛心會每年春節、端午節與中秋節都會發送里內低收入戶及邊緣戶，每戶600元紅包及禮品，持續超過10年，愛心會經費來源幾乎是里內愛心人士捐助，從200元、500元到1萬、2萬元均有，近2年再加碼贈予獨居老人。此外，平常也提供急難紓困補助，急難救助每次3000元、喪葬補助費每次5000元，讓愛心捐款完全用於有需要人的身上。

台南市不動產服務職業工會理事長鄭家豐今天率工會幹部共同捐助。他表示，前理事長林瑛淑代表工會於去年春節有參與建平里的愛心行列，今年輪到他擔任理事長，此愛心列車不能中斷，由他繼續接手來共襄盛舉。

傅建峰說，今年文旦受颱風影響短缺，但建平愛心會中秋禮品仍少不了文旦，感謝銷售水果的愛心人士王菁菁加碼贈送，讓今年愛心不減分。建平里共發放低收入戶、邊緣戶與獨居老人每戶禮金1100元，綠豆椪、5斤裝文旦、罐頭組及白米。

