    首頁　>　生活

    新豐掩埋場5年86次火警 王婉諭：竹縣府放任成「天然焚化爐」

    新竹縣新豐垃圾掩埋場今晨又發生火警，縣府環保局初步研判連日高溫悶熱導致露天暫置垃圾自燃。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣新豐垃圾掩埋場今晨又發生火警，縣府環保局初步研判連日高溫悶熱導致露天暫置垃圾自燃。（新竹縣消防局提供）

    2025/09/19 15:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐垃圾掩埋場今晨又發生火警，縣府環保局初步研判與連日高溫悶熱導致露天暫置垃圾自燃有關。時代力量黨主席王婉諭對此公開提出質疑，抨擊竹縣府「刻意放任『自燃現象』一再發生、死不處理，問題的根本就是無力處理」；時力並建請政府從源頭分類、再利用管道，到終端處理設施盤點，進行全面性規劃，具體做法可從修法嚇阻和源頭減量兩方向著手。

    王婉諭在臉書貼文表示，新豐掩埋場今晨又出現火警，根據新竹縣政府的說法，是因為「垃圾自燃」導致。但其實這已經是新豐掩埋場近5年內，第「86」次火警了，光是去年就有21次，而且幾乎每一次，縣府都說這是垃圾自燃。「1年內火災20次，縣府還說得如此理所當然，這種說法，你相信嗎？」

    王婉諭質疑，「實際上，新竹縣政府就是刻意放任這種『自燃現象』一再發生、死不處理，讓無法處理的掩埋場，乾脆變成天然的焚化爐。但問題的根本，就是縣府自己無力處理垃圾問題。」新豐掩埋場是全台灣最大的垃圾山，面積有9.6公頃，堆積出超過20萬噸的垃圾；就是在13個足球場的土地上，硬生生堆起一座20層樓高的垃圾山！

    王表示，雖然新竹縣焚化爐即將啟用，但是一天只能處理500噸的垃圾，終究緩不濟急。她直言，如果縣府不認真思考源頭管理減量的問題，這座巨大的垃圾山，絕對會繼續發生「自燃現象」。

    王婉諭進一步指出，這當然不只是新竹縣的問題，實際上，台灣的廢棄物處理供需早已嚴重失衡。根據環境部統計，台灣一般事業廢棄物年產出量已超過2000萬公噸，85%再利用處理，15%以掩埋或焚燒的方式處理。在掩埋場與焚化爐去化事業廢棄物量能嚴重不足的情況下，大量的事業廢棄物，交由非法業者棄置在全台灣各地。

    時代力量提出2大具體做法建議，首先是修法嚇阻，儘速推動「廢棄物清理法」修法，大幅提高「任意棄置有害事業廢棄物」罰金上限；授權主管機關可以前置進行假扣押，避免行為人先行脫產。

    其次是源頭減量，除了加速焚化爐的升級與延役外，更應大力扶植廢棄物「再利用」產業，透過獎勵與補助，將營建廢棄物、爐渣等轉化為再生建材，從源頭減少需要末端處理的廢棄物總量。

    新豐垃圾掩埋場今晨火警，王婉諭在臉書貼文表示，這已經是新豐掩埋場近5年內，第「86」次火警了。（新竹縣消防局提供）

    新豐垃圾掩埋場今晨火警，王婉諭在臉書貼文表示，這已經是新豐掩埋場近5年內，第「86」次火警了。（新竹縣消防局提供）

    時代力量黨主席王婉諭抨擊竹縣府「刻意放任新豐掩埋場『自燃現象』一再發生、死不處理，問題的根本就是無力處理。」（記者廖雪茹攝）

    時代力量黨主席王婉諭抨擊竹縣府「刻意放任新豐掩埋場『自燃現象』一再發生、死不處理，問題的根本就是無力處理。」（記者廖雪茹攝）

    熱門推播