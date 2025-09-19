為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    1週4樁命案！七月不平靜嚇壞恆春警急普度 廖大乙：好兄弟翻桌提醒

    恆春警分局今天下午進行7月初就該辦的普度儀式，師父高誦經文，警員們誠心祝禱。（記者蔡宗憲攝）

    恆春警分局今天下午進行7月初就該辦的普度儀式，師父高誦經文，警員們誠心祝禱。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/19 15:42

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農曆七月鬼門開，恆春半島一週內發生4樁詭異離奇死亡案，讓當地居民議論紛紛，面對這波「不平靜」，恆春警分局今天下午進行農曆7月月初就該辦的普度儀式，師父高誦經文，警員們誠心祝禱，期盼轄區內都能平安；恆春警方強調是例行普度，並非針對這些事件的「緊急」普度；民俗專家廖大乙則說，好兄弟可能感覺「漏氣」來翻桌提醒。

    恆春分局長郭懷澤表示，原訂7月初就該辦的普度儀式，絕非緊急應變，也跟近期事件無關，只是主持科儀的師父今天下午才有空，警方對民俗傳統向來尊重，但絕不會過度解讀迷信。他強調，普度是例行公事，目的是祈求轄區平安，絕非近期「不平靜」趕辦科儀。

    民俗專家廖大乙則直言，這個月本是「好兄弟」名正言順到處飄盪的時節，他們出來享受民間一頓飽飯，本是既定行程，鬼門一開，若沒及時普度，難免有「漏氣」或惹來翻桌的提醒。「通常月初就得動手，花要插前面，千萬別放後面，否則誠意不夠。這個月算合理的，總算辦了，道個歉，來年盡早補上。」他不鼓勵迷信，但勸大家「冥冥之中，還是尊重好兄弟」。

    近期3起為尋短意外，連環發生確實罕見。先是大灣海域，一名女子與男友吵架後在海上殞命；接著車城河堤，一名軍人尋短；18日下午更在墾丁某旅宿，一對男女疑似攜手服毒走上絕路。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    恆春警分局今下午進行7月初就該辦的普度儀式，師父高誦經文，警員們誠心祝禱。（記者蔡宗憲攝）

    恆春警分局今下午進行7月初就該辦的普度儀式，師父高誦經文，警員們誠心祝禱。（記者蔡宗憲攝）

