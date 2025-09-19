台南兒童科學館10月停止營運 網友︰時代的眼淚+1

南市兒童科學館未來轉型文化教育多元功能。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市兒童科學館透過官方臉書宣布，將於10月1日起正式停止營運，不再對外開放參觀，消息一出讓許多家長與小朋友驚訝不已。

館方在公告中感謝市民長年支持，回顧一路走來與大小朋友一同探索科學、分享知識的時光，留下許多珍貴回憶，並提到配合組織調整營運，對此次變動造成的不便深表歉意。

南市文化局今（19）日說明，此舉是因應組織整併，南瀛科學教育館將與台南市立博物館合併，北區兒童科學館的場地因此規劃進行空間改善與再利用，期望未來能更有效發揮功能，提供市民更優質的公共服務。

文化局長黃雅玲表示，兒童科學館地理位置鄰近圖書館、321巷藝術聚落、台南公園及轉運站，兼具交通便利與文化資源豐富的優勢。後續將依據場館歷史定位，注入新活力，並延續部分空間作為藝術與文化展演之用，讓建築物在轉型後仍能發揮公共效能。她強調，透過與周邊設施的整合，有望形成一個完整的文化休閒網絡，提升市民參與藝文活動的便利性。

消息曝光後，不少網友留言表達不捨：「時代的眼淚+1」、「小孩超喜歡，真的好可惜」、「暑假才剛去過，很好玩的地方」，同時也有人期待轉型後的新面貌，「希望未來能重新規劃成親子館區」、「期待更好的回歸」、「在市中心很難得知識型博物館科學館可以讓小孩去」。

