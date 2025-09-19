為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南兒童科學館10月停止營運 網友︰時代的眼淚+1

    南市兒童科學館未來轉型文化教育多元功能。（南市文化局提供）

    南市兒童科學館未來轉型文化教育多元功能。（南市文化局提供）

    2025/09/19 14:56

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市兒童科學館透過官方臉書宣布，將於10月1日起正式停止營運，不再對外開放參觀，消息一出讓許多家長與小朋友驚訝不已。

    館方在公告中感謝市民長年支持，回顧一路走來與大小朋友一同探索科學、分享知識的時光，留下許多珍貴回憶，並提到配合組織調整營運，對此次變動造成的不便深表歉意。

    南市文化局今（19）日說明，此舉是因應組織整併，南瀛科學教育館將與台南市立博物館合併，北區兒童科學館的場地因此規劃進行空間改善與再利用，期望未來能更有效發揮功能，提供市民更優質的公共服務。

    文化局長黃雅玲表示，兒童科學館地理位置鄰近圖書館、321巷藝術聚落、台南公園及轉運站，兼具交通便利與文化資源豐富的優勢。後續將依據場館歷史定位，注入新活力，並延續部分空間作為藝術與文化展演之用，讓建築物在轉型後仍能發揮公共效能。她強調，透過與周邊設施的整合，有望形成一個完整的文化休閒網絡，提升市民參與藝文活動的便利性。

    消息曝光後，不少網友留言表達不捨：「時代的眼淚+1」、「小孩超喜歡，真的好可惜」、「暑假才剛去過，很好玩的地方」，同時也有人期待轉型後的新面貌，「希望未來能重新規劃成親子館區」、「期待更好的回歸」、「在市中心很難得知識型博物館科學館可以讓小孩去」。

    南市兒童科學館公告將於10月1日起正式停止營運。（擷自臉書）

    南市兒童科學館公告將於10月1日起正式停止營運。（擷自臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播