大樓停車場裝測速器開罰？ 高市府：應透過區權會議決

民眾PO文質疑某大樓停車場裝設測速照相器抓超速?相當奇妙。（翻攝爆料公社）

2025/09/19 15:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾上網爆料某大樓停車場車道旁裝測速器，車輛「超速」被開罰兩千，原來管委會也可以這樣做？相當奇妙！高市工務局指出，應先透過區權會討論議決，該大樓管委會幹部則指出，因先前事故頻繁才這樣規範。

民眾上爆料公社指出，高雄某大樓地下停車場的車道上裝了測速照相器，超過期規定速度（時速15公里）就會拍照開罰，開16公里然後被罰兩千元，真是相當奇妙!本以為只有國家可以這樣收錢，原來管委會也可以。

請繼續往下閱讀...

多家媒體前往大樓、透過保全與管委會幹部聯繫上，幹部說明因為先前事故頻繁，且因為事故地點在大樓內，警方無法處理，管委會內部討論後，基於整體安全考量才決定推動這措施，且將開會決議都發給住戶，有宣導期與兩次寬容機會，實施後每天違規（超速）情況減少很多。

高市工務局說明，公寓大廈、基地或附屬設施管理使用，及其他住戶間相互關係有特別約定時，應載明於規約中，若大樓訂定相關罰則規定，應訂定於大樓規約，若有爭議，建議召開區分所有權人會議時提出討論並議決。

民眾到爆料網反映大樓停車場裝測速器抓超速。大樓名字請協助打馬（翻攝爆料公社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法