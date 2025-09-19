為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大樓停車場裝測速器開罰？ 高市府：應透過區權會議決

    民眾PO文質疑某大樓停車場裝設測速照相器抓超速?相當奇妙。（翻攝爆料公社）

    民眾PO文質疑某大樓停車場裝設測速照相器抓超速?相當奇妙。（翻攝爆料公社）

    2025/09/19 15:06

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾上網爆料某大樓停車場車道旁裝測速器，車輛「超速」被開罰兩千，原來管委會也可以這樣做？相當奇妙！高市工務局指出，應先透過區權會討論議決，該大樓管委會幹部則指出，因先前事故頻繁才這樣規範。

    民眾上爆料公社指出，高雄某大樓地下停車場的車道上裝了測速照相器，超過期規定速度（時速15公里）就會拍照開罰，開16公里然後被罰兩千元，真是相當奇妙!本以為只有國家可以這樣收錢，原來管委會也可以。

    多家媒體前往大樓、透過保全與管委會幹部聯繫上，幹部說明因為先前事故頻繁，且因為事故地點在大樓內，警方無法處理，管委會內部討論後，基於整體安全考量才決定推動這措施，且將開會決議都發給住戶，有宣導期與兩次寬容機會，實施後每天違規（超速）情況減少很多。

    高市工務局說明，公寓大廈、基地或附屬設施管理使用，及其他住戶間相互關係有特別約定時，應載明於規約中，若大樓訂定相關罰則規定，應訂定於大樓規約，若有爭議，建議召開區分所有權人會議時提出討論並議決。

    民眾到爆料網反映大樓停車場裝測速器抓超速。大樓名字請協助打馬（翻攝爆料公社）

    民眾到爆料網反映大樓停車場裝測速器抓超速。大樓名字請協助打馬（翻攝爆料公社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播