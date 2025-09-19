花東雙軌工程69％是單軌 鐵道局拚2027年底台東=知本雙軌通車

鐵道局正進行花東雙軌化工程。（鐵道局提供）

2025/09/19 15:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部鐵道局今天（19日）宣布，花東鐵路雙軌電氣化計畫又向前邁進一步，9月9日跨10日夜間，鐵道局已將康樂至知本間的東正線切換至西正線，並陸續完成雙軌工程，預計2027年底前台東到知本雙軌通車。

鐵道局說明，花東鐵路雙軌計畫為全長162.5公里的重大建設，其中約有112.6公里為單軌運行，雙軌化計畫的主要目標在於將既有單軌提升為雙軌，解決列車交會瓶頸，未來可增加班次、提升列車調度靈活與路線容量，並強化整體運輸穩定性與安全性，縮短高雄到臺東、花蓮的旅運時間。

鐵道局在本月9月9日跨10日夜間，已將康樂到知本間的東正線切換至西正線，也就是原本在東正線營運之列車調撥改至新設的西正線行駛，後續即可拆除東正線上的舊路線，改善老舊橋梁等基礎並重新鋪設軌道，成為新設的東正線，進而完成此路段之雙軌化工作。

鐵道局表示，前述西正線切換工作為花東雙軌計畫今年度重要任務，此外，也將在12月間完成臺東至康樂間的切換，朝2027年底台東到知本雙軌通車目標穩步前進。

鐵道局東部工程分局副分局長吳志仁指出，計畫最大挑戰在於必須維持單線鐵路不中斷營運下，同時於狹窄路權範圍內完成橋梁改建、軌道鋪設、號誌與電力系統建置。

施工團隊必須克服東部多變天候與崎嶇地形限制，精準把握夜間有限「黃金施工時間」進行高風險、高精度作業，從土建、軌道、電車線到號誌聯鎖測試，環環相扣，不容差錯。

鐵道局副局長劉雲生表示，在此艱困條件下，完成台東到知本西正線軌道切換是本計畫的重要里程，象徵全線雙軌通車逐步成形，鐵道局要確保施工品質與營運安全，力拼如期如質達成雙軌運轉目標。

施工團隊必須克服東部多變天候與崎嶇地形限制，精準把握夜間有限「黃金施工時間」。（鐵道局提供）

