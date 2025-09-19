台金航線教師節、中秋節連假各1架次加班機 今下午4點搶票

金門縣政府協調立榮航空公司於9月、10月各加開一架次加班機。（記者吳正庭攝）

2025/09/19 14:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天臨時宣布，因應民眾未訂妥教師節、中秋節假期台、金航線機位，已協調立榮航空公司9月29日、10月3日各加開1架次班機，並於今天下午4點開放訂位。

縣府表示，教師節、中秋節連假第1波訂位結束後，啟動鄉親未訂妥機位需求調查，並將調查結果向民航局與各航空公司協調加班機；根據9月13日至9月17日調查結果，大部分機位需求是金門往返台北航線，經縣府協調，並以包租客機方式保障各航班搭載人數。

縣府表示，此次加班機預計加開北、金班機共2架次，可提供280個座位。籲請鄉親於訂票確定後，務必於訂位日起3日內完成開票，以免訂位遭航空公司取消。

縣府提醒，此次管制期間（教師節管制期間9月26日至30日；中秋節管制期間10月3日至7日）的加班機訂位機票，都會加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等規範，避免因部分旅客重複訂位而影響多數民眾權益。

民眾質疑，縣府這波搭機需求調查結束到宣布加班機，中間相隔不到40小時，宣布開放訂位到開始訂位時間不滿8小時，對於許多鄉親而言，過於太倉促，可能連「知」的權利都沒開始就結束了，抱怨公務員「不接地氣」、「罔顧鄉親權益」。

金門縣政府協調立榮航空公司於教師節、中秋節連假期間各加開一架次加班機。（金門縣政府提供）

