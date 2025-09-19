14國參與宜蘭大震災演練 動員超過1300人

宜蘭舉辦「國家防災日大規模震災海嘯救災動員演練」，有來自14國救災人員參與演練。（記者王峻祺攝）

2025/09/19 14:42

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣舉辦「國家防災日大規模震災海嘯救災動員演練」，1連3天動員超過1300人，採半預警、無腳本方式，實兵操演全面模擬大規模震災情境，總統賴清德今天到場視察，感謝美國等14個國家救災人員，以及各國駐台使節參與演練，彼此提升防救災技能。

演練主要境況由國家災害防救科技中心進行模擬，參酌災害潛勢，以琉球海溝發生芮氏規模8.5地震，模擬地震發生後引發海嘯，約20分鐘侵襲宜蘭五結鄉、壯圍鄉沿海部分地區，並將救災支援集結據點設於宜蘭運動公園。

演練動員中央、國軍、地方政府、公所、非政府組織成員、民間事業單位、志工團體，總計超過1300人，所有境況均採實地、實物方式操作，演習開始時間採半預警方式，中央未事先告知。

國內數十個搜救隊伍，連同菲律賓、日本、英國等國搜救隊，分別前往台化龍德廠、五結鄉親河路集合公寓、員山鄉砂石場、大同鄉牛鬥橋等地進行搜救任務，除實際破壞建築物本體，也模擬海嘯過後有車輛翻覆及民眾待援場景。

總統賴清德說，近年受天災地變衝擊，累積數項防災成績，也強化民眾防災意識，感謝中央、地方攜手演練，將災害來臨時的傷害降到最低，並以最快時間投入重建，更在我們最需要的時候，謝謝國際社會的幫助，彼此提升防救災技能。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，唯有平時扎實整備，才能在災害關鍵時刻迅速反應，宜蘭會繼續全力以赴，和中央強化協調聯繫、整合資源作業，健全各項應變與恢復機制，確保民眾生命安全。

總統賴清德（左3）到宜蘭視察「國家防災日大規模震災海嘯救災動員演練」。（記者王峻祺攝）

宜蘭模擬民眾落水救援演練。（記者王峻祺攝）

救難人員執行救援演練。（記者王峻祺攝）

總統賴清德視察5G通訊。（記者王峻祺攝）

總統賴清德和各地災害應變中心進行5G通訊。（記者王峻祺攝）

總統賴清德視察通訊指揮車通訊狀況。（記者王峻祺攝）

