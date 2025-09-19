928赴教育部靜坐抗議 全國教育權益保障協會：廢除不公校事會議

928教師節今年改為國定假日，全國教育權益保障協會發起「928廢不公不義校事會議」行動，將於教師節當日赴教育部前陳抗。（張文隆提供）

2025/09/19 14:39

〔記者林曉雲／台北報導〕928教師節今年改為國定假日，全國教育權益保障協會發起「928廢不公不義校事會議」行動，將於9月28日教師節赴教育部靜坐抗議，協會共同發起人張文隆表示，成員是由全國校事會議受害者組成，他們主訴求「拒絕校長濫權」、「反對校園濫訴」、「恢復教師名譽」與「廢除校事會議」。

張文隆指出，近年來教育現場環境惡化，少數家長濫用申訴管道，使教師動輒遭送進校事會議，甚至被記過、罰款數十萬元，嚴重者還面臨停聘、解聘或不續聘處分，導致部分教師因壓力沉重而出現自殺悲劇。

請繼續往下閱讀...

張文隆表示，全國僅約25萬名中小學教師，但根據推估，光是某直轄市2023年記過教師就超過900人，全國數年來被記過的教師恐已近萬人，痛批現行制度等同「有罪推定」，調查過程偏頗，教師名譽遭嚴重傷害。

張文隆表示，928受害教師前進教育部陳抗，首要點名不肖校長是「山大王」，校事會議已淪為惡校長整肅異己的工具，要救台灣教育就必須先拉下惡校長。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法